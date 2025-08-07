Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Nueva convocante reunión del PJ en Fray

Una nueva y convocante reunión del circuito norte del partido Justicialista de Fray Mamerto Esquiú se realizó este miércoles en el Club de La Carrera con dirigentes, simpatizantes peronistas, de diferentes partidos políticos, y vecinos, que se reunieron para debatir camino a las elecciones legislativas de octubre.

La convocatoria fue realizada por el PJ de Fray que lidera el senador Guillermo Ferreyra, quien fue el principal orador de la velada, y que estuvo acompañado por la intendenta Alejandra Benavidez y diferentes referentes del espacio.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del joven dirigente del circuito norte y delegado municipal Jonathan Zurita, también hicieron uso de la palabra Daniel Romero secretario de Gobierno del municipio, el concejal Francisco Acosta y la presidenta del Concejo Deliberante Valeria Sobrado, quienes se refirieron a la compleja situación que afronta el municipio, la provincia y el país ante políticas que atentan contra todos los argentinos.

“Mientras la libertad avanza, nuestros derechos retroceden”, apuntó el concejal Acosta referente del circuito norte del departamento, quién sostuvo que la única opción para proteger los derechos adquiridos es el Peronismo. “Desde Fray mamerto Esquiu vamos a luchar para que el peronismo vuelva a gobernar el país”, aseguró.

Por su parte, Alejandra Benavidez se refirió a la situación que afronta el municipio para dar respuesta a la demanda de la población, que crece por la falta de contención del Gobierno nacional y por las medidas tomadas.
“En Fray seguimos gobernando y brindando lo mejor dentro de lo que podemos. Esto es posible porque tenemos un gran equipo de trabajo y el acompañamiento permanente del Senador, el Concejo Deliberante y el Gobierno de la provincia”, dijo.

“Estamos pasando una realidad muy difícil, pero a pesar de todas las malas seguimos creciendo, seguimos estando al lado de ustedes. Les pido que en octubre votemos con el corazón”, dijo la jefa comunal.
Por su parte, el presidente del PJ local y vicepresidente segundo del partido provincial, Guillermo Ferreyra en sus palabras agradeció la gran convocatoria del segundo encuentro.

Destacó el gran trabajo local de atención a la comunidad que se lleva adelante en el departamento y cuestionó duramente la política nacional que repercute en la provincia y el municipio.

Próximos a los comicios legislativos de octubre apuntó: “Tenemos que votar en defensa propia. Acá hay un solo partido que es el que los argentinos, que quiere que a todos les vaya bien, que trabaja por los abuelos, un gobierno que piensa en los jóvenes para que puedan proyectar el futuro.

Valoró el trabajo que lleva adelante la dirigencia, el municipio, el gobierno provincial y dijo que ha sido clave para poder contener a las familias. “El municipio administra muy bien los recursos, aquí sí hay equilibrio fiscal,
Ya no se pueden seguir brindando la obra pública que realizamos durante mi gestión. No porque no se quiera, es porque ya no se puede. Se vio como prioritario estar cerca de las familias, que los abuelos tengan su módulo alimentario, sus espacios de contención y recreación; que los niños y todos los vecinos puedan tener sus anteojos recetados, que los niños, adultos y mayores tengan sus espacios de deporte y recreación gratuitos y eso es un estado presente. Elijamos a los que están presentes todos los días”, sostuvo.

En el marco de las reuniones programadas, este jueves se realizará un nuevo encuentro, esta vez en el circuito centro que comprende las localidades de San José y La Tercena.

  • Nueva convocante reunión del PJ en Fray

    Nueva convocante reunión del PJ en Fray

    Una nueva y convocante reunión del circuito norte del partido Justicialista de Fray Mamerto Esquiú se realizó este miércoles en el Club de La Carrera con dirigentes, simpatizantes peronistas, de diferentes partidos políticos, y vecinos, que se reunieron para debatir camino a las elecciones legislativas de octubre. La convocatoria fue realizada por el PJ de…

  • Catamarca: se realizó el concurso de precios por 152 dúplex en Valle Chico

    Catamarca: se realizó el concurso de precios por 152 dúplex en Valle Chico

    El gobernador Raúl Jalil y el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, encabezaron el acto de apertura de sobres correspondientes al proceso de adjudicación de 152 dúplex que se construirán en distintos sectores del complejo barrial Valle Chico, ubicado en el sur de la ciudad Capital. En el acto también estuvieron presentes el administrador…

  • Catamarca: docente santamariana reclama que no le pagan hace 11 años (Video)

    Catamarca: docente santamariana reclama que no le pagan hace 11 años (Video)

    a docente Noelia Liquitay dio a conocer este jueves públicamente, quizá en el colomo de la burocracia existente en los Ministerios de Educación y de Trabajo, que optó por tres horas de la materia Derecho al Trabajo en la Escuela Técnica de San José de Santa María, y pese a haber cumplimentado con la documentación…

  • Hugo Ávila presentó su candidatura a gobernador para 2027 en Catamarca

    Hugo Ávila presentó su candidatura a gobernador para 2027 en Catamarca

    Este jueves, el diputado provincial Hugo “Grillo” Ávila lanzó oficialmente su precandidatura a gobernador de Catamarca para el 2027, donde presentó una nueva alianza política conformada por el Frente Amplio Catamarqueño y la Unión Patriótica Catamarqueña: “Vamos a participar de esta elección bajo el nombre de Frente Amplio Catamarqueño. La representación es netamente plural, federal”, aseguró el legislador. Bajo el…

  • Tres volcanes están bajo alerta amarilla en Mendoza por aumento de actividad sísmica y térmica

    Tres volcanes están bajo alerta amarilla en Mendoza por aumento de actividad sísmica y térmica

    El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) emitió tres alertas técnicas amarillas para complejos volcánicos ubicados en la provincia de Mendoza, debido a un incremento en la actividad sísmica, deformaciones en la corteza terrestre y presencia de anomalías térmicas detectadas por imágenes satelitales. El complejo volcánico Planchón-Peteroa, ubicado en el sur mendocino y cercano a las localidades…

  • Catamarca: el Mercado Itinerante llega a la plaza Ojo de Agua

    Catamarca: el Mercado Itinerante llega a la plaza Ojo de Agua

    El próximo sábado 10 de agosto, el Mercado Itinerante llega con una nueva edición especial a la Plaza Ojo de Agua, con una jornada pensada para disfrutar en familia. Desde las 11:00 hasta las 18:00 hs, vecinos y vecinas podrán acceder a una amplia variedad de productos locales a precios accesibles y participar de actividades…