Nueva ablación de córneas en Catamarca

La Dirección de Ablación e Implantes de Catamarca (DAICA), dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, llevó a cabo una nueva ablación de córneas en el Hospital Interzonal San Juan Bautista.

El donante fue un paciente de sexo masculino de 46 años. En lo que va del año, en total fueron 15 donantes, 12 de córneas y 3 de órganos.

Las córneas son enviadas al Banco de Ojos de Santiago del Estero y, una vez procesadas y categorizadas, serán asignadas a pacientes de nuestra provincia. Actualmente, el Centro Público de Trasplante del Hospital San Juan Bautista cuenta con 1 paciente en lista de espera, y 7 pacientes catamarqueños en centros de salud de la provincia de Córdoba.

Por cada ablación de córneas dos personas de la provincia, que se encuentran en lista de espera, tienen la posibilidad de recibir un trasplante.

¿Cómo ser donante?

En Argentina se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición.

Se puede registrar voluntad de donar:

– Firmando un acta en el INCUCAI o en los organismos provinciales de ablación e implante de todo el país.

– Enviando un telegrama gratuitamente desde cualquier sucursal del Correo Argentino.

– A través de la app Mi Argentina, creando una cuenta y validando previamente la identidad.

– Al tramitar el DNI, solicitando que quede asentado en el documento cuando se inicia el trámite.