El papa ha pasado una noche tranquila y ahora sigue descansando, informa el Vaticano a esta hora de la madrugada del domingo en la Argentina. No ha tenido otra crisis respiratoria de broncoespasmo como la del viernes y ayer por la tarde no tenía fiebre ni leucocitosis -recuento de glóbulos blancos en la sangre. Estos dos elementos dan señales de que no hay infección.

