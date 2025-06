“Noche de velas”: los residentes del Garrahan reclamaron en el Obelisco esperando respuesta del Gobierno

Anoche, el Obelisco se convirtió en el escenario de una emotiva protesta protagonizada por los médicos residentes del Hospital Garrahan. Bajo el lema “Sin residentes no hay hospital”, llevaron a cabo una “Noche de Velas” para visibilizar su reclamo por una recomposición salarial real y mejores condiciones laborales.

Pese al reciente anuncio de un posible aumento que llevaría sus ingresos a $1.300.000 desde julio, los trabajadores denunciaron que la propuesta no fue formalizada ni comunicada oficialmente por el Ministerio de Salud. Además, criticaron que dicho incremento incluiría un bono no remunerativo, que no equipara sus sueldos con los de otros profesionales de la Ciudad de Buenos Aires.

Los manifestantes también advirtieron que esta medida excluye al 90% del personal del hospital, dejando fuera a médicos de planta, técnicos, enfermeros y camilleros. Esto generó un fuerte respaldo por parte de estos sectores, así como de pacientes y familiares que se sumaron al reclamo.

Este martes, se desarrollará una asamblea general donde se definirán los pasos a seguir en la lucha por una mejora salarial integral para todos los trabajadores del Garrahan.