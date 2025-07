“No vamos a acatar un carajo lo que diga Cristina”: La rebelión de un jefe de la CGT que sacude al peronismo

La condena judicial a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no solo no logró disciplinar al kirchnerismo sino que, por el contrario, sigue profundizando las diferencias internas, al punto que desde el conurbano bonaerense ya surgieron fuertes cuestionamientos públicos a su liderazgo.

Durante un acto justicialista realizado en Avellaneda en conmemoración por el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el vicepresidente del PJ local y titular de la CGT Regional Avellaneda–Lanús, Héctor Villagra, lanzó una dura frase que dejó en evidencia el malestar de un sector del peronismo con la actual conducción: “No vamos a acatar un carajo lo que diga Cristina”.

“Nosotros debemos apoyar al gobernador Axel Kicillof, al intendente Jorge Ferraresi, que son dirigentes que ponen las bolas donde hay que ponerlas. Nosotros, y de esto me hago cargo, desde el movimiento obrero, como secretario general del movimiento obrero local, no vamos a acatar un carajo lo que diga Cristina, nosotros tenemos que hacer algo para ganar”, sostuvo Villagra ante los presentes, generando sorpresa y aprobación en partes iguales.

La declaración expone la creciente tensión entre algunos sectores del sindicalismo bonaerense y el ala más tradicional del kirchnerismo, justo en momentos en que el peronismo debate internamente cómo reorganizarse de cara a los desafíos electorales de 2025.