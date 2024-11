“No retiene información”: Bárbara Lanata desmintió que su padre esté al tanto del conflicto familiar

A cinco meses del ingreso de Jorge Lanata al Hospital Italiano donde fue sometido a cuatro cirugías debido a su isquemia intestinal, el periodista se encuentra en recuperación y presenta leves mejoras. Hasta el día de hoy, el conductor de Radio Mitre espera ser trasladado para iniciar su neuro rehabilitación en la Clínica Santa Catalina.

En este contexto, Bárbara Lanata, hija mayor del periodista, mantuvo un diálogo con Intrusos (América TV) y habló sobre las últimas novedades sobre la salud de su papá: “Él está bien. Pasó muy bien el fin de semana, después de la operación del botón gástrico, y en algún momento lo van a trasladar“.

En las últimas horas, Bárbara aseguró a La Nación que el traslado no se realizará hoy porque el periodista presentó un cuadro de fiebre.

“Volvimos a la instancia de la rehabilitación, que es un paso importante. Es un alivio, aunque tenemos en claro que nos quedan muchos meses de rehabilitación, y que todo depende de muchos factores. Es un día a día”, continuó.

Mientras Lanata se recupera, su amigo y periodista, Gabriel Levinas contó que fue a visitarlo a la institución médica y que este le habría hablado sobre el conflicto entre las mujeres de su familia.

Sin embargo, Bárbara se encargó de desmentir esta información, sosteniendo que si bien está mejor de salud, su padre no retiene información: “Estuve con él el fin de semana y hablamos, obvio. Habla normal; por momentos está medio perdido y por otros sabe dónde está. No sabe muy bien cuál es la situación y todavía no retiene información”.

Y especificó: “Por ahí vos le decís alguna novedad del día y quizás al rato se la olvida. Es una situación normal, de estar tanto tiempo en el hospital”.

Bárbara Lanata desmintió a Gabriel Levinas

La hija de Jorge Lanata habló sobre la supuesta charla que mantuvo su padre con Gabriel Levinas, en la que este aseguró que hablaron sobre la batalla legal entre Elba Marcovecchio y sus hijas.

“Yo no estuve cuando él fue a visitarlo”, contó. Y agregó: “Él nunca me hizo referencia al tema. Puede ser que en ese momento alguien le haya dicho algo y mi papá haya dicho: ‘¡Qué quilombo hay afuera!’. No sé bien cómo fue la frase. Eso puede haber pasado, pero dos días después quizá ya no se acuerda de eso”.