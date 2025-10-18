No quería renunciar: echaron al Ogro Fabbiani de la dirección técnica de Newell’s

Cristian “El Ogro” Fabbiani dejó de ser el entrenador de Newell’s este sábado, apenas horas después de la dolorosa caída 3-1 frente a Argentinos Juniors por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. La directiva de la Lepra optó por el cambio en medio de una racha alarmante de seis partidos sin victorias, en los que el equipo sumó 15 goles en su contra.

El partido del viernes por la noche en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal fue el detonante final. Newell’s, que llegaba con la ilusión de sumar de a tres para salir del fondo de la tabla, se vio superado por un Argentinos que aprovechó sus chances con goles de Alan Lescano, Tomás Molina y Gastón Verón, mientras que Juan Manuel García descontó para los rojinegros en el segundo tiempo.

Con este resultado, los de La Paternal escalaron a la segunda posición con 18 puntos, mientras que Newell’s se hunde en el puesto 14 con apenas 11 unidades.

Fabbiani, quien asumió el cargo el 19 de febrero de 2025 en reemplazo de Mariano Soso, había prometido en rueda de prensa tras la goleada 5-0 ante Boca Juniors en septiembre que se quedaría “hasta diciembre” y que había que “comer mierda y dar la cara”. Este viernes, tras una nueva derrota, había ratificado su voluntad de seguir al frente del plantel.

Sin embargo, la realidad fue implacable: en 24 partidos al frente del equipo, solo cosechó 7 triunfos, 7 empates y 10 derrotas, con un promedio de 1.4 puntos por encuentro.

“Cuando llegué sabía dónde me metía”, había dicho el exdelantero leproso semanas atrás, reconociendo la complejidad de un plantel golpeado por lesiones y un mal momento anímico.

Ahora, la dirigencia deberá definir el nombre del interino o el nuevo DT, en un intento por rescatar una temporada que pinta para el olvido.

Newell’s enfrentará a Unión en la próxima fecha. El desafío es mayúsculo: recuperar la identidad y evitar el descenso.