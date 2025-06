“No pueden escaparse todo el tiempo”, afirmaron diputados radicales de Catamarca ante la “coartada” del peronismo para no sesionar

Esta mañana de miércoles 4 de junio los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical repudiaron con un comunicado la decisión de sus pares del Frente de Todos, quienes anoche dieron a conocer que hoy no sesionarían porque se iban a recorrer el interior de Catamarca para tomar contacto directo con los ciudadanos.

La decisión del oficialismo fue evaluada como un “escape” al tratamiento de temas de interés social urgente, que compromete a las polémicas medidas de los últimos tiempos por parte del Gobierno provincial, y como una intención de evadir el debate.

El comunicado de los diputados radicales:

“Otro miércoles sin sesionar en la Cámara de Diputados por decisión del Bloque que gobierna, que tiene la mayoría parlamentaria. No sesionar no es inevitable; es una decisión política. A través de un comunicado por WhatsApp, dijeron que los diputados del Frente de Todos tienen “actividades en el interior”, atendiendo una agenda institucional del Gobierno. Teniendo siete días a la semana para recorrer la provincia, eligieron el único día en el que deben rendir cuentas en la Legislatura para no hacerlo. El ÚNICO día a la semana donde tienen la obligación de trabajar en el recinto con día y hora fijados. Mientras se suspenden sesiones, permanecen sin tratamiento proyectos fundamentales para dar respuesta a la difícil situación que atraviesa la provincia. Esta semana, particularmente, deberíamos estar debatiendo con urgencia: La profunda crisis del sistema educativo, que afecta a estudiantes, docentes y familias en toda la provincia y del sistema de salud pública. Los reclamos por salarios insuficientes, falta de insumos esenciales, medicamentos básicos, sumada a la infraestructura hospitalaria deteriorada. El reclamo legítimo de los trabajadores estatales por mejoras salariales, en un contexto de inflación y deterioro del poder adquisitivo. Los aumentos en los aportes de la obra social , mientras restringen las prestaciones de OSEP y las denuncias públicas por malversación de fondos en la obra social de los empleados públicos. El contacto con la ciudadanía debe ser una práctica continua y comprometida, pero de ningún modo puede convertirse en una coartada para evitar el debate legislativo o dilatar el tratamiento de propuestas que impactan en la vida cotidiana de miles de catamarqueños. Desde el Bloque de la Unión Cívica Radical ratificamos nuestro compromiso con la institucionalidad, el trabajo legislativo y con la ciudadanía, exigiendo que se sesione y que el Poder Legislativo vuelva a ser lo que debe ser: el lugar donde se discute, se representa y se trabaja de cara al pueblo”.

El faltazo de los diputados peronistas

En un comunicado difundido anoche, la Cámara de Diputados informó que “este miércoles no se llevará a cabo la sesión ordinaria correspondiente, por lo que en el día de la fecha no se convocó la reunión de Labor Parlamentaria, instancia fundamental en la que se acuerda el temario a tratar durante las sesiones del cuerpo legislativo”.

Luego, excusándose por el faltazo, los legisladores que pertenecen al oficialismo dan a conocer que “en este contexto, se informa también que diputadas y diputados del bloque del Frente de Todos desarrollarán actividades institucionales en el interior provincial, particularmente en distintas localidades del departamento Belén, donde llevarán adelante una agenda de trabajo que incluye reuniones con referentes de organizaciones de la sociedad civil y visitarán instituciones de las comunidades”.

Como si no pudieran hacerlo en otro momento, detallan que “estas acciones forman parte de una política de cercanía y diálogo permanente con la ciudadanía, que permite recoger de manera directa las demandas, inquietudes y propuestas de las distintas comunidades del territorio provincial”.

Y para finalizar el comunicado donde informan que no van a sesionar, que no van a cumplir con su trabajo, para el que fueron elegidos, que no van a presentarse en el día y hora que ellos mismo establecieron, agrega que “la Cámara sostiene su vocación de trabajo legislativo, tanto en el recinto como en el territorio, entendiendo que la tarea parlamentaria también se nutre del contacto directo con las realidades de cada región de la provincia. Escuchar, acompañar y construir junto a las y los catamarqueños es una responsabilidad que guía el accionar de las y los representantes del pueblo”.

Pero que nadie se engañe: esa misma tarea que expresan en palabras tan convincentes, podrían realizarla en cualquier día de la semana que no sea el miércoles. Es la segunda sesión frustrada en el poco tiempo que llevan del período 2015. Desde la oposición, aseguran que la ausencia de los diputados peronistas obedece a evitar el debate de temas candentes que interesan a la sociedad, pero comprometen al Ejecutivo.