“No me van a sacar del camino, hace tiempo que un gobernador no medía 70 puntos”, aseguró Jaldo

El gobernador, Osvaldo Jaldo, realizó un balance de su gestión, en su primer año y cuatro meses de gobierno. En ese marco, se refirió a el inicio de la campaña electoral, mencionando ataques personales recibidos por redes sociales y opinó sobre la encuesta realizada por Hugo Haime, que lo posiciona como el político con mejor imagen de la provincia por bastante diferencia.

“No solo se ataca mediática y políticamente, sino que se agravia personalmente, esto está pasando y sobre todo en una provincia en la que llevamos un año y cuatro meses, y estamos dando un giro de 180 grados”, sostuvo el mandatario, que adujo que la situación “es propia de cuando llegan las campañas electorales”.

En esa línea, Jaldo afirmó: “Hemos llegado para cambiar Tucumán. Cuando hablamos de la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo es porque ningún gobierno provincial tuvo el accionar, la decisión política y las manos limpias, como las tiene este gobernador, para atacar y luchar contra todos aquellos que comercializan droga”.

Sobre los ataques personales, el Gobernador aseguró que “seguramente algunos intereses estamos tocando”, y sostuvo que los agravios estuvieron motivados por “los cambios estructurales en el Gobierno de la Provincia donde, de una vez por todas, se empezaron a poner en orden las cosas”.



“Algunas personas estás molestas y ni qué hablar de que estamos por llegar a las elecciones con un gobernador que hace tiempo no medía 70 puntos, ¿cómo no van a ir sobre él con cuestiones mediáticas, con cuestiones políticas, con calumnias e injurias? Pero yo a los tucumanos quiero darles la tranquilidad de que no me van a sacar del camino, este gobernador tiene una fortaleza y unas ganas de seguir cambiando a Tucumán. Voy a seguir por ese camino, con el equipo que hoy me acompaña”, aseveró Jaldo.