Catamarca: hoy lunes no hay clases en las escuelas donde se votó

Como se informó la semana pasada, se dispuso que hoy lunes 27 no habrá clases durante el turno mañana en los establecimientos utilizados como centros de votación. La medida busca garantizar la limpieza y el reacondicionamiento de los edificios. Por la tarde, el dictado será normal.

