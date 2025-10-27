Radio TV Valle Viejo
Catamarca: hoy lunes no hay clases en las escuelas donde se votó

Como se informó la semana pasada, se dispuso que hoy lunes 27 no habrá clases durante el turno mañana en los establecimientos utilizados como centros de votación. La medida busca garantizar la limpieza y el reacondicionamiento de los edificios. Por la tarde, el dictado será normal.

El Ministerio de Educación provincial decidió la suspensión de las clases en todas las escuelas que funcionaron ayer como centros de votación. La medida afecta únicamente al turno mañana, mientras que por la tarde las actividades se retomarán con normalidad.

La decisión fue adoptada por la cartera educativa para garantizar que los edificios escolares —que durante el domingo serán utilizados por miles de catamarqueños para emitir su voto— puedan ser limpiados y reacondicionados antes de recibir nuevamente a los estudiantes.

