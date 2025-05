“No fue un día feliz para el peronismo”, admitió el gobierno de Kicillof por la debacle electoral del PJ

El gobierno de Axel Kicillof reconoció con preocupación el fuerte retroceso electoral que sufrió el Partido Justicialista (PJ) en los comicios celebrados en Chaco, San Luis, Salta y Jujuy.

“No ha sido un día feliz para el peronismo”, expresó Carlos Bianco, ministro y uno de los dirigentes más cercanos al gobernador bonaerense, al referirse al desempeño del espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner. “No han sido buenos los resultados… No tengo mucho más para decir, no ha sido feliz”, intentó cerrar el tema.

En las cuatro provincias donde se votó, el PJ fue superado por oficialismos locales o por candidatos aliados a La Libertad Avanza, que capitalizaron el descontento con las expresiones tradicionales del peronismo. Las derrotas en Chaco, donde el candidato justicialista más competitivo fue superado por una coalición que incluyó a libertarios, y en San Luis, bastión histórico de Alberto Rodríguez Saá, fueron las más significativas. En Salta y Jujuy, los candidatos kirchneristas quedaron relegados al tercer o cuarto puesto, disputando espacios con la izquierda.

De todos modos, desde la administración bonaerense evitaron adjudicar responsabilidades internas por los resultados adversos. Consultado sobre si las intervenciones partidarias en otras provincias podrían haber afectado la performance del PJ, Bianco respondió: “Realmente no lo sé… con todos los problemas que tenemos en el peronismo bonaerense, si voy a andar metiéndome en las otras provincias”.

Los comicios también expusieron un fenómeno generalizado de baja participación electoral. Referentes del oficialismo bonaerense señalaron que esta tendencia, observada ya en las elecciones constituyentes de Santa Fe y en las legislativas de 2021, se profundizó en las provincias que votaron el domingo. “Vamos a tener que trabajar para generar los incentivos políticos necesarios para que nuestra población se decida a votar”, reconocieron.

En algunos casos, la participación cayó de forma considerable con respecto a las legislativas de 2021, generando alarma entre los referentes partidarios sobre la apatía del electorado.

En paralelo al análisis electoral, desde el Ejecutivo bonaerense se manifestó una creciente preocupación por la crítica situación económica de los municipios. Según declaró el ministro de Gobierno Carlos Bianco, varios intendentes se comunicaron en los últimos días para alertar sobre problemas en el pago de salarios, reducción de haberes y dificultades para afrontar el medio aguinaldo. “Hay municipios que vienen pagando en cuotas y están muy preocupados por el pago del aguinaldo”, detalló el funcionario.

Bianco vinculó directamente estas tensiones fiscales a los efectos de la política económica nacional. Señaló que la caída en la recaudación y en los fondos de coparticipación provincial y municipal está impactando de forma directa en las finanzas públicas. “Esto ya se está viendo muy fuertemente en el comercio, en la industria, en la construcción y también en las arcas del Estado”, expresó, y agregó que la situación “es tremendamente preocupante”.