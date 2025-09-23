Niña de dos años fue atacada por un rottweiler y está en grave estado

Un dramático episodio se registró este lunes al mediodía, alrededor de las 13:00 horas, en el barrio Centenario de la ciudad de Viale, Entre Ríos. María Paz, una niña de tan solo dos años, sufrió un feroz ataque por parte de un perro rottweiler mestizo, que pertenecía a su propia familia. El violento ataque ocurrió dentro del hogar, en circunstancias que aún se desconocen, y rápidamente generó momentos de extrema angustia y tensión entre los presentes.

Según los testigos, familiares cercanos de la menor intentaron desesperadamente intervenir para que el perro dejara de agredirla, sin éxito. A pesar de sus esfuerzos por amedrentar al animal, la situación se tornó cada vez más grave. La niña, con heridas visibles y en estado de shock, fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internada en estado crítico.

Una comunidad consternada y solidaria con la familia

El ataque causó una profunda conmoción en la comunidad vialense, que se mostró rápidamente movilizada ante la tragedia. Vecinos, amigos y allegados a la familia de la niña comenzaron a organizarse, iniciando cadenas de oración y ofreciendo apoyo emocional a los padres de la menor. La solidaridad de la comunidad se hizo sentir en estos momentos difíciles, mientras todos esperan noticias favorables sobre la recuperación de María Paz.