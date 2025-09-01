Radio TV Valle Viejo
Nicolás Maduro: “Si Venezuela es agredida pasará al período de lucha armada”

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, denunció este lunes, en un encuentro con la prensa internacional celebrado en Caracas, la presencia de ocho barcos militares de Estados Unidos, equipados con 1.200 misiles y acompañados por un submarino nuclear, en las cercanías de las aguas territoriales venezolanas. Según Maduro, este despliegue representa “la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años” y calificó la situación como “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal” comparable con la crisis de Cuba en 1962.

El gobierno de Estados Unidos anunció recientemente el envío de buques de guerra y cerca de 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, con el propósito declarado de realizar maniobras contra el narcotráfico. Tras elevar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro bajo acusaciones de supuestos vínculos con cárteles del narcotráfico, la administración del presidente Donald Trump ordenó el despliegue militar en aguas internacionales, enfocado en atacar a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Maduro aseguró que “ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”. El mandatario indicó que ha ordenado la activación de 4,5 millones de milicianos y el alistamiento militar de venezolanos en la reserva. Reiteró: “Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela”.

Al referirse al argumento estadounidense de combate al narcotráfico, Maduro acusó a Washington de crear “una narrativa bien, pero bien absurda” y defendió el “récord” de su país en la lucha contra el comercio ilegal de narcóticos. Catalogó el operativo militar estadounidense como un “bodrio” y afirmó que la presión ejercida “solo es comparable, en su momento, con la crisis” de 1962, cuando la Unión Soviética intentó instalar misiles nucleares en la isla de Cuba.

El dictador venezolano también abordó la situación de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, suspendidas desde el año 2019. Precisó que Venezuela mantenía dos canales de comunicación con el gobierno norteamericano, a través de John McNamara, encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de los EEUU para Venezuela, y Richard Grenell, enviado especial del presidente Trump; sin embargo, aseguró que actualmente estos mecanismos están “malogrados” y “maltrechos” a raíz del despliegue militar. “La diplomacia de las cañoneras es una diplomacia errática, equivocada que le han impuesto al presidente Donald Trump”, aseveró Maduro.

