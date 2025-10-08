Nicki Nicole, Baglietto y una marea de 250 mil personas disfrutó del festejo del Tricentenario en Rosario

Unas 250 mil personas, según cifras oficiales, se concentraron para el show por el Día de Rosario, que en esta ocasión celebra 300 años. Operativo de tránsito y seguridad en la zona, con casi 200 agentes.

Una marea humana se concentró este martes al pie del Monumento a la Bandera para vibrar con el megashow musical que encabezaron las celebridades locales Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto, en ocasión del Tricentenario de Rosario. Se montó un amplio operativo de seguridad y de tránsito en la zona.

Cifras oficiales informaron de 250 mil personas, de diferentes generaciones pero en su gran mayoría jóvenes, reunidas al pie de un escenario a la altura del acontecimiento, donde también tocó la Orquesta Sinfónica Provincial y otros artistas locales más temprano.

En una jornada espléndida de sol, el Monumento se llenó, desde muy temprano, de chicas y chicos con reposeras y remeras con la cara de Nicki Nicole, la cantante rosarina de fama internacional que se subió al escenario bajo la torre central en el último turno. Antes se presentaron Baglietto y otros destacados músicos.

Nicki Nicole realizó el primer show sinfónico de su carrera con más de 70 músicos en escena, mientras que Baglietto reafirmó su lugar en la historia musical de la ciudad con su cancionero clásico y algunas sorpresas.

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dirigida por Nicolás Sorín, fue el pilar del concierto. Previamente, artistas como Delfina, Mica Racciatti, Sofi Gazzaniga y Mery San Dámaso fueron las encargadas de encender el escenario con sus ritmos y canciones.

Durante la jornada, se promovió la realización de donaciones voluntarias a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Se proyectó, también, el video de “Es Rosario”, un tema inédito que reunió a 25 grandes artistas locales en homenaje al espíritu de la ciudad, en otra muestra del compromiso cultural.