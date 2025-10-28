Nicanor, uno de los hijos de Diego Santilli y Nancy Pazos: apoyó a su padre y cuestionó a la periodista

Nancy Pazos fue muy crítica con su ex marido, Diego Santilli, tras ser electo diputado nacional por la La Libertad Avanza, el domingo pasado, en las elecciones legislativas 2025 en la Provincia de Buenos Aires.

“No quiero que le vaya bien”, había dicho la periodista tras el triunfo de Santilli, quien reemplazó al renunciado José Luis Espert en el partido oficialista y obtuvo el 41,4% frente al 40,9% que se llevó Fuerza Patria.

Tras las repercusiones por los dichos de la panelista de A la Barbarossa (Telefe, lunes a viernes a las 9.30) Nicanor, uno de los tres hijos de Santilli y Pazos, compartió un categórico mensaje en sus redes sociales en el cual apoyó su papá y cuestionó los dichos de su madre.

“7500 KM en 17 días. Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente”, comenzó escribiendo Nicanor en su cuenta de Instagram.

En su posteo, el joven, que es piloto de carreras, destacó el trabajo de su papá durante la campaña electoral y compartió imágenes de la celebración tras los resultados positivos en las elecciones del domingo.

“Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos y aún así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses”, continuó Nicanor en la publicación que acompañó de videos y fotos celebrando junto a su padre.

En ese sentido, se deshizo de elogios al destacar el vínculo que lo une a su papá: “Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor”.

Y por si quedaban dudas, sobre el final del mensaje volvió a demostrarle todo el apoyo a su padre, pese a las críticas que recibió de parte de Pazos. “Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representás para nosotros, y de todo lo que lográs. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos @diegosantilliok”.

Fuente: Clarín