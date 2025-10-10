Newell’s volvió a quedar en deuda en el Coloso y apenas alcanzó un empate ante Tigre

Este viernes, Newell’s y Tigre empataron 1 a 1 en el Coloso, en un partido que abre la fecha 12 del Torneo Clausura. Ignacio Russo, que decidió jugar el partido a pesar de la muerte de su padre, anotó el gol de la visita. Lo empató rápidamente por Facundo Guch.

El Rojinegro empezó con el pie izquierdo el partido. Cuando no pasaba nada, una corrida de David Romero, que dejó pagando a Lollo, le sirvió el gol a Nacho Russo como una ofrenda. El delantero, que venía de despedir a Miguel Russo y llegó este viernes a Rosario, no pudo contener la emoción tras el gol. Pero rápidamente salió uno de los pibes al rescate. Facundo Guch empató el partido tras una gran jugada de Luciano Herrera.