Newell’s le ganó a Huracán de visitante, en la lucha por permanecer en Primera

Newell’s jugó un aplicado primer tiempo y mostró una cara inédita en el campeonato. Es cierto que había habido una mejoría ante Unión, pero ante Huracán esa tendencia se mantuvo y le agregó algo que no tuvo contra el Tatengue: la eficacia.

El equipo de Bernardi aprovechó los errores de Huracán, que salió a jugar muy endeble en defensa y cometió dos errores garrafales, que permitieron un gran alivio a los rojinegros.

El primer gol de Newell’s fue muy simple y previsible; y la cobertura del Globo muy floja. Pelotazo de Espinola, la peinó González y Herrera definió cruzado.

Inmediatamente después, un despeje hacia atrás de Huracán en su área le entregó a Cocoliso la chance de que marque su gol. El paraguayo no lo desaprovechó.