Newell’s: hinchas coparon el club en manifestación contra el presidente Astore y hubo incidentes

Después del encuentro entre el presidente de Newell’s, Ignacio Astore, y agrupaciones políticas opositoras, este martes a la tarde hinchas leprosos se manifestaban contra el mandatario y el resto de la dirigencia en el predio del Coloso Marcelo Bielsa, donde funciona la sede administrativa del club. En medio de la protesta, se produjeron incidentes entre simpatizantes y la Policía, que reprimió con balas de goma. Cuando caía la noche, un grupo de hinchas “tomó” el club. A eso, se le suma la renuncia del vicepresidente segundo, Federico Ripani.

La imagen desde adentro del club, muestra la ubicación de las banderas y los hinchas.

Los socios y simpatizantes rojinegros se convocaron frente al ingreso principal a la altura del Palomar del parque Independencia, donde con bombos y bengalas acompañaron distintos cantos con críticas a la actual dirigencia. “Andate Astore…” y “Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo…” fueron algunos de los más escuchados.

La protesta también se trasladó al interior del predio del Coloso, en el sector entre el estadio cubierto y la pileta. En medio de los reclamos de los hinchas, intervino la Policía con balas de goma y se produjeron algunos incidentes.

Hacia las 22, un centenar de personas continuaban en el lugar en una “toma pacífica”, según expresaron, que había sido convocada principalmente por redes sociales.

Renunció el vicepresidente segundo

Federico Ripani expuso sus diferencias con la cúpula dirigencial rojinegra y dio un paso al costado: “Desde hace semanas vengo insistiendo internamente en la necesidad de descomprimir con el inicio del calendario electoral 2025. Que el pueblo leproso vuelva a elegir a sus representantes”.

Y agrega: “Motiva entonces mi alejamiento no coincidir con la conducción de Ignacio (Astore) en este estado de situación. Reuniones que no se logran comprender. Mensajes al socio que nunca llegan. Peleas que deberían darse contra quienes operan en perjuicio de la institución; decisiones que se tomen en soledad y lejos de la CD. Y un cronograma electoral que no es claro“, dijo entre otros argumentos.

Más temprano, hubo un encuentro con Astore del que participaron el Movimiento Rojinegro Querido, Unen, Viejos Muchachos, Autoconvocados, Movimiento Casta Lepra y Nueva Genaración Leprosa.

De acuerdo a diversas fuentes leprosas consultadas por Rosario3, la postura de Astore fue la de fijar una fecha anticipada para los comicios de este año a definir en una reunión con la actual Comisión Directiva.