Detuvieron al hijo de una candidata a senadora por el robo de mercadería millonaria en un supermercado

Por estas horas, un escándalo político acapara todas las miradas en Neuquén luego de que se hiciera público que Cristian Javier Poblete Torres, el hijo de una candidata a senadora local -Marisa Torres San Juan- fue descubierto robando mercadería valuada en millones de pesos del supermercado donde trabajaba.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando la Policía provincial detuvo a un gerente de la tradicional cadena de supermercados La Anónima, acusado de sustraer productos alimenticios de manera ilegal. La investigación se inició tras una denuncia por un posible fraude en la operatoria interna y derivó en tareas de inteligencia realizadas en conjunto con directivos de la empresa.

Según informó el diario local LM Neuquén, el operativo se concretó poco después de las 13, al detectarse una camioneta Toyota Hilux en el sector de carga y descarga del local de Plottier. Al identificar a sus dos ocupantes, los efectivos hallaron en el vehículo varias cajas con hormas de queso y grandes cantidades de carne: 103 kilos de queso de las marcas La Paulina y Noalsa; 71 kilos de tapa de asado; 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre. La mercadería estaba valuada en alrededor de 2,5 millones de pesos.

Escándalo en Neuquén: el gerente de un mercado fue sorprendido robando millones de pesos en mercadería y resultó ser el hijo de una candidata a senadoraOsvaldo Peralta

Tras comunicarse con las autoridades judiciales, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos ordenó el secuestro de los productos y su posterior devolución a la sucursal. De acuerdo con la investigación preliminar, la maniobra consistía en que el empleado jerárquico aprovechaba su posición para evadir los controles internos de seguridad, permitiendo que el otro implicado retirara la mercadería junto con la basura.



Lo que parecía un caso policial más adquirió dimensión política cuando se supo que uno de los detenidos, Cristian Javier Poblete Torres, de 36 años y gerente de depósito de La Anónima, es hijo de Marisa Torres San Juan, primera candidata a senadora por Desarrollo Ciudadano, el partido con el que Gloria Ruiz —vicegobernadora de Neuquén destituida y actual candidata a diputada— busca competir en las próximas elecciones legislativas.