“Narco, sucia, ñoqui, chorra”: insultos y golpes entre Lemoine y Pagano en plena sesión (Video)

Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron otro tenso cruce en la Cámara de Diputados, durante un tramo de la extensa sesión que comenzó este miércoles y terminó en las primeras horas del jueves. “Sucia”, “ñoqui” y “narco”, fueron algunos de los duros términos que se dedicaron a metros de distancia, y la representante libertaria hasta acusó a su exaliada de agredirla físicamente.

“Me pegó…Y sí, es la heredera de Camaño. Literalmente le dejó su despacho. Pero no se paró…. a ver si todavía le quitaba el quórum al kirchnerismo!”, denunció y chicaneó, al mismo tiempo, la legisladora oficialista en una publicación que realizó en la red social X a las 2.22 de este jueves.

El posteo estuvo acompañada por un video de poco más de cinco minutos que reflejó la escena y que comienza con Lemoine dirigiéndose a Pagano. “Marce, al final tenía razón. Nunca te vi tan atornillada a la silla como hoy, trabajando para el kirchnerismo. ¿Feliz?”, disparó.

“Machado, ¿cómo te fue con Machado?”, le respondió la ex integrante de La Libertad Avanza, en relación con el empresario rionegrino por cuyos vínculos debió renunciar a su candidatura a diputado por la Libertad Avanza, José Luis Espert. Mientras, la periodista alejaba a su colega con el cartel que decía “Narcotráfico nunca más”, el que mostró en varios pasajes del video.

Detrás de Pagano, Lourdes Arrieta filmaba y también se sumaba a su compañera en el bloque Coherencia para lanzarle a Lemoine términos como “chorra”, “parásito del Estado” y “ñoqui”.

Lemoine le sujetó entonces el cartel a Pagano, quien volvió a tratar de separarla. Luego, agarró unos papeles y le pegó al celular de la libertaria. “Me pegaste, Marcela”, acusó la asesora de imagen del Presidente. “Dale, denunciame, narco”, devolvió su colega.

En ese punto, la discusión había alcanzado un punto de ebullición. En los rostros ya no se veían las sonrisas del inicio. Los gritos entre ambas comenzaban a imponerse cuando la vicepresidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, quien se encontraba al frente del debate, debió intervenir: “Le voy a pedir a la diputada Lemoine y a la diputada Pagano que se dejen de pelear adentro del recinto”.

“Me pegaste en cámara, pelotuda”, volvió a apuntar Lemoine. “Miren cómo se me va poniendo roja la mano”, agregó. Pagano repetía insistentemente: “Narco, narco, ladrona, ñoqui. Andá a laburar”.

En la banca donde estaba sentada Pagano había dos vasos con yerba usada. También se veían restos, aunque menos que en esos recipientes, en el suelo. “Mirá cómo dejás el piso, sucia”, disparó la legisladora oficialista.

“Tomá la medicación, bipolar. Trastornada”, dijo Pagano. “¿No te das cuenta que no me importa nada de vos?”, añadió. Lemoine le preguntó si la iba a denunciar, mientras Pagano solo repetía “Machado, Narco”.

Fuente: Clarín – La Nación

