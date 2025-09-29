Radio TV Valle Viejo
Nancy Pazos defendió a los asesinos del triple crimen: “No podemos decir que se pudran en la cárcel”

Nancy Pazos y Mariana Brey no coinciden en absolutamente nada, por eso discuten en cada tema que plantea Georgina Barbarossa en su programa.

En esta oportunidad estaban hablando sobre Pequeño J, el joven acusado por el triple crimen de las chicas de Florencio Varela, que fueron torturadas antes de morir.

“Veremos si pueden ser reeducados o no”, dijo Nancy Pazos, pero Mariana Brey la interrumpió: “¿Puede ser reeducado una persona que torturó a una mujer de esa manera? que la mató por el hecho de ser mujer. ¿Vos consideras que estamos preparados como país?”.

“Tiene que ver con los valores porque soy más humana que vos. ¿Qué dice la Biblia? Después nos llenamos la boca hablando de Dios. Y después decimos que los maten. Es que la cárcel, como tal, como cuando vos retás a un nene porque hizo algo mal, el reto o la cárcel sea una manera de poder recuperar a esa persona para la sociedad. Esta debería ser central. Y es bien cristiano. Tiene que ver con ser más humanista o con ser más HDP”, respondió Pazos.

Entonces la conductora intercedió y dijo: “Pero ¿sabés qué pasa? Que cuando vos te pasa una cosa así, vos querés que se pudra en la cárcel”.

Y Nancy respondió: “Yo lo tengo claro. Por eso yo no discuto con víctimas. A la víctima se la escucha y se la entiende. No discuto ideológicamente con una víctima. ¿Qué se hace con pequeño J? Lo humanizo. Nosotros no podemos decir que se pudra en la cárcel y que los maten”. 

Brey la frenó y sumó: “Yo sí lo puedo decir porque es lo que yo pienso. Yo creo que realmente un hombre que le corta los dedos, la descuartiza, le saca una oreja, realmente no tiene manera de ser reeducado, pero este es mi pensamiento”.

Pazos siguió respondiendo y aseguró que todos en el fondo tenemos cosas buenas: “Obviamente, demás está decir soy un ser humano. Como todos cometemos errores. Esto fue una aberración, no un error. Fue una aberración. Pero yo apelo a que la gente, en el fondo, tiene cosas buenas. Todos como seres humanos tenemos cosas buenas”.

