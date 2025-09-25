Nada de “femicidio”: Patricia Bullrich pidió evitar tratar los asesinados de narcos como “una cuestión de género”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió evitar tratar el triple crimen de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, como “una cuestión de género” y atribuyó el caso a la presencia de las bandas narco en la provincia.

“Banalizar esto, plantear si es o no un tema sobre el Ministerio de la Mujer es de una bajeza y de una poca seriedad total y absoluta”, denunció en declaraciones radiales, y sumó: “Es al narcotráfico donde se tiene que apuntar y no a esto que se ha empezado a decir en las marchas sobre el Ni Una Menos”

En la misma línea, planteó: “Es algo totalmente aberrante porque en este caso son tres mujeres, pero pueden haber sido tres hombres”. “En este caso, lo hemos vivido en Rosario y hemos bajado las cifras de muertes. El narcotráfico no se va a fijar a quién mata sino el móvil. Matan mujeres, hombres, niños”, sentenció.

Asimismo, expuso que el gobierno de Javier Milei redujo la tasa de femicidios de 272 a 247 entre el 2023 y el 2024, y calificó de “aberración” las denuncias de sectores de la oposición que vinculaban los episodios de violencia de las tres mujeres con “cuestiones de género”. “No vamos a entrar en esta politización que quieren hacer, en esto de que dicen que es un tema de género”, sentenció.

“Todo eso es una aberración. A nivel nacional, los femicidios bajaron. Si algo pasó en nuestro gobierno es bajar las muertes de mujeres por causa de mujeres”, denunció Bullrich, y explicó: “Ese discurso es político por las elecciones, para intentar volver a generar estructuras como el Ministerio de la Mujer. Los que tienen más muertes, con Ministerio de la Mujer, es la provincia de Buenos Aires”.

Para la funcionaria se trata de “una metodología mafiosa”, y pese a plantear que la causa está bajo secreto de sumario, responsabilizó al gobernador de la provincia, Axel Kicillof. “Si se sabía que esta banda estaba funcionando hay preguntas que hacerse”, sostuvo.

“Kicillof tienen que hacerse cargo de problema enorme de inseguridad que tiene. No voy a politizar este caso ni haría lo que hizo de escribir un aberrante comunicado de decir que es una organización con base en CABA cuando no tiene información”, aseveró

Por último, la ministra reiteró que el caso involucra la presencia de bandas narcos en la provincia, y reveló que puso la cartera que conduce a disposición del ministro de Seguridad, Javier Alonso. “En estos casos la política afuera, mucho más la política de género, es ridículo lo que están haciendo”, concluyó.