Beneficia a Catamarca y Santiago del Estero: Nación publicó el llamado a licitación para el Acueducto Albigasta

La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación publicó este viernes, a través del Boletín Oficial, el llamado a licitación de la obra “Acueducto Albigasta”, que beneficiará a las provincias de Catamarca y Santiago del Estero.

Esta obra de infraestructura, que cuenta con un presupuesto oficial de $117.676.002.322,78, mejorará directa e indirectamente la calidad de vida de más de 77.800 habitantes pertenecientes a las localidades de Frías, Quirós, Tapso, Lavalle, Recreo, San Antonio, Icaño, Baviano-Anjulí y La Guardia.

El Acueducto tendrá una longitud total de 50.004 metros divididos en tres tramos principales El Bolsón – Vallecitos (8.100 mts); Vallecitos – Quirós (29.075 mts); y Vallecitos – Frías (12.829 mts), 2 plantas de tratamiento de 40 m³/h y 800 m³/h, y un plazo de ejecucion de 36 meses.