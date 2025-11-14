Murió Xavier el Vasco Azkagorta, el DT español que se ganó el respeto de Sudamérica al llevar a Bolivia al Mundial de 1994

El técnico Xavier Azcargorta, quien clasificó a Bolivia a la Copa Mundial de fútbol en 1994, falleció el viernes por complicaciones cardiacas en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente del país. Tenía 72 años de edad.

Azkargorta falleció poco antes de las 7 de la mañana del viernes, según un informe del hospital de la Caja Nacional de Salud donde había sido internado para recibir atención médica.

Conocido cariñosamente con el apodo de “bigotón” por sus mostachos, el entrenador nacido en el País Vasco era muy querido por los bolivianos.

Se nacionalizó boliviano y se quedó a vivir en Santa Cruz tras clasificar a Bolivia al Mundial que se disputó en Estados Unidos con un plantel que tenía como figuras a Marco Etcheverry y Erwin Sánchez.

Dirigentes y autoridades hicieron llegar sus condolencias a la familia boliviana del técnico.

Tras su exitosa experiencia el “Vasco” Azkargorta, como también era conocido, dirigió a la selección de Chile, así como al club mexicano Chivas Guadalajara y Yokohama F. Marinos en Japón.

Dirigió a varios clubes en Bolivia, incluyendo a Bolívar, el más laureado del fútbol boliviano. En los últimos años estaba retirado debido a sus problemas de salud, pero era convocado para comentar partidos.

