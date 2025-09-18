Murió Walter Saavedra, uno de los relatores de fútbol más emblemáticos

Este jueves 18 de septiembre murió Walter Saavedra, el emblemático periodista y relator de fútbol al que habían apodado como “El Poeta del gol”.

Saavedra tenía 68 años. Había Nació en Mar del Plata el 27 de octubre de 1956 y se destacó por un estilo único para relatar fútbol: una combinación de poesía, historia, humor y compromiso político que lo hizo muy querido entre oyentes y colegas.

Antes de dedicarse al periodismo Saavedra hizo de todo: fue arquero de fútbol, trabajó de albañil, fue pintor, artesano, vendedor. Seguramente, allí fue moldeando una mirada sensible y comprometida que mostró años más tarde en sus trabajos periodísticos.

Saavedra estampó un sello distintivo en los medios. Su voz se hizo presente en radio, televisión y su pluma en la grafica. Relató Mundiales (entre ellos los de Estados Unidos, Francia, Corea-Japón, Sudáfrica y Brasil), Eliminatorias, amistosos, Copas América y juegos olímpicos.

Su carrera profesional incluyó pasos por muchas emisoras: comenzó en Radio El Mundo, Radio Splendid y Canal 11; luego integró planteles de Radio América, Radio Buenos Aires, Radio Colonia, Radio Rivadavia, Radio Nacional, Radio Belgrano y Radio Mitre.

Alejado de los medios nacionales, en los últimos años trabajaba en FM Sol Santa Fe. También participaba en televisión, con programas como “Los Buscas de Siempre” y “3 en el Fondo”.

El mundo del periodismo y del periodismo deportivo se conmovió con la muerte de Saavedra y las redes se llenaron de mensajes.

“Una cabeza distinta. Relator, poeta, escritor, periodista. Su voz fue la banda sonora de los domingos de fútbol que ya no serán lo mismo sin él. Donde quiera que estés, ‘Cantame, cantame Walter, cantame un gol…’ Gracias Maestro”, lo recordó el relator Leonardo Gentili.

Gran lector, Walter Saavedra también pudo desarrollar una pluma distinguida. Además de su trabajo como relator, escribió junto con Claudio Cherep el libro de cuentos futboleros Hambre de gol, donde aparece el poema “Nunca jamás” que fue traducido a varios idioma.