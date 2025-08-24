Radio TV Valle Viejo
Murió una familia de Chubut en un accidente en la Ruta 5 en Buenos Aires: chocaron contra un camión

Una familia de Chubut murió en un trágico accidente este sábado en la Ruta 5 en la provincia de Buenos Aires: impactaron contra un camión que se prendió fuego en Pehuajó. Una mujer sobrevivió y se encuentra internada en el hospital Juan Carlos Aramburu.

Según difundió Radio 105 y otros medios locales, la familia oriunda de Comodoro Rivadavia viajaba en un Fiat Argo. El camión Fiat Iveco era conducido por un joven de 29 años de Saladillo.

Por razones que aún se investigan, los vehículos chocaron entre sí. El rodado mayor se prendió fuego producto del siniestro.

Tres ocupantes del automóvil, un masculino de 40 años y dos menores de edad murieron en el lugar. Una mujer de 35 años fue trasladad al hospital con heridas graves.

El chofer del camión alcanzó a escapar de las llamas y no sufrió lesiones, según informaron medios locales.

Según el parte policial que difundieron medios locales, se iniciaron «actuaciones caratuladas como triple homicidio y lesiones graves culposas. El fiscal a cargo de la investigación es Pablo Teodoro Schestrom.

En el lugar del accidente se desempeñó el teniente Rubén Oscar Sacani, personal de Policía de Seguridad Vial, Policía Científica de Pehuajó y el cuerpo de Bomberos Voluntarios Francisco Madero.

Se desconocen las causas del siniestro, pero por las imágenes se presume que se trató de un accidente frontal. Ambos rodados se secuestraron para realizarle las pericias.

