Murió una estudiante en plena clase de medicina de la UNCo

Una joven estudiante falleció este jueves durante una clase en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue. Se trata de Yanina Zampedri, de 19 años, que se descompensó mientras cursaba una clase del segundo año de la carrera. Docentes y compañeros realizaron maniobras de reanimación, pero falleció pese a los esfuerzos.

La comunidad universitaria de la Facultad de Medicina de la UNCo expresó su profundo dolor ante el fallecimiento de su estudiante Yanina Zampedri. “Acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este doloroso momento, expresando nuestras más sentidas condolencias”.

Por eso suspendieron todas las actividades académicas y administrativas en la Facultad este viernes 5 de septiembre por duelo. Silvia Ávila, la decana de la Facultad de Medicina (Facimed) confirmó la noticia del fallecimiento y argumentó que la convulsión de la joven pudo haber sido la causa de muerte, pero aún no está confirmado.

La joven se habría descompensado en plena exposición durante una clase y fue asistida de inmediato por docentes y compañeros. Pese a los intentos de reanimación durante más de 40 minutos y el traslado al hospital, la joven falleció.

Dónde serán velados los restos de la estudiante

Los restos de Yanina Zampedri serán velados en Servicios Don Bosco, ubicado en la calle Don Bosco 1587 de Cipolletti. La despedida será este viernes 5 desde las 11 hasta las 19 horas.

Desde la Facultad de Ciencias Médicas expresaron su acompañamiento y cercanía en este momento de dolor para la familia de la estudiante, como también para los compañeros y docentes.

