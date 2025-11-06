Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Murió un piloto mientras probaba su auto en una ruta santafesina

Un trágico accidente enlutó este miércoles al automovilismo zonal y amateur de Santa Fe. El piloto Sergio Guilledo, de 32 años, murió al despistar con su auto mientras realizaba una práctica sobre la Ruta Provincial 4S, a la altura del kilómetro 80, cerca de la localidad de San Eduardo.

El siniestro se registró alrededor de las 17:30, cuando el Fiat 128 amarillo que conducía perdió el control, salió de la cinta asfáltica e impactó violentamente contra una alcantarilla.

“El vehículo terminó colisionando contra una alcantarilla ubicada al costado de la ruta. El conductor fue encontrado dentro del automóvil sin signos vitales”, informaron desde Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, quienes acudieron al lugar junto a personal médico y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Pese a los esfuerzos de los rescatistas, Guilledo falleció en el acto. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y las causas del accidente se encuentran bajo investigación, aunque se presume que el piloto realizaba pruebas de entrenamiento cuando perdió el control del vehículo.

Reconocido piloto y ex competidor de karting

La víctima, oriunda de Venado Tuerto, era un ex piloto de karting con amplia trayectoria en el automovilismo regional. En 2023 fue premiado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venado Tuerto en la disciplina Karting, y en la edición 2024 volvió a ser ternado en la misma categoría.

“Sergio fue un ejemplo de compromiso, pasión y apoyo incondicional hacia nuestra categoría. Desde lo más alto seguirá iluminando con su luz ese camino que siempre recorrió con entusiasmo y generosidad”, expresaron desde la organización Karting del Centro, en un mensaje difundido en sus redes oficiales.

Dolor en la familia fierrera

Desde Categorías del Sur, la organización donde Guilledo competía actualmente con su Fiat 128, expresaron su pesar por la pérdida del joven corredor.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro piloto Sergio Guilledo, quien formó parte de esta gran familia compitiendo en el Turismo Fiat 128 y en el Turismo Fiat STD. Acompañamos a su familia, amigos y personas cercanas en este momento de inmenso dolor. Hasta siempre, Sergio”, comunicaron.

La comunidad fierrera de la región manifestó su consternación y recordó a Guilledo como un deportista apasionado, solidario y comprometido con el automovilismo local.

Investigación y actuaciones

En el lugar del accidente trabajaron personal policial, agentes de tránsito y peritos de la PDI, quienes realizaron las tareas de rigor. Tras las pericias, se procedió al retiro del cuerpo para su traslado a la morgue judicial de Venado Tuerto.

El hecho ocurrió en una zona rural de la Ruta Provincial 4S, donde es habitual que corredores de categorías zonales realicen entrenamientos informales con sus autos.

La muerte de Sergio Guilledo generó conmoción entre colegas, fanáticos y dirigentes del automovilismo regional, quienes este miércoles multiplicaron los mensajes de despedida en redes sociales.

Fuente: Sur 24

  • Catamarca: concejales capitalinos negaron la presunta intención de prohibir las Uber Moto (Video)

    Catamarca: concejales capitalinos negaron la presunta intención de prohibir las Uber Moto (Video)

    Esta mañana en conferencia de prensa, el concejal capitalino Fernando Navarro se refirió a la situación de Uber en Catamarca, marcando una postura de apertura al diálogo con la empresa y destacando la importancia de avanzar hacia una reglamentación clara que permita su operación en la ciudad. Navarro expresó que “queremos trabajar con ellos, queremos que la…

  • Eutanasia en la Argentina: un nuevo proyecto vuelve a la carga con la legalización

    Eutanasia en la Argentina: un nuevo proyecto vuelve a la carga con la legalización

    El diputado mendocino Julio Cobos lo presentó luego de que el país vecino sancionara su ley. La iniciativa se suma a otras cuatro en la misma dirección. El 15 de octubre Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legalizar la eutanasia a través de la sanción de una ley. La onda expansiva…

  • Murió un piloto mientras probaba su auto en una ruta santafesina

    Murió un piloto mientras probaba su auto en una ruta santafesina

    Un trágico accidente enlutó este miércoles al automovilismo zonal y amateur de Santa Fe. El piloto Sergio Guilledo, de 32 años, murió al despistar con su auto mientras realizaba una práctica sobre la Ruta Provincial 4S, a la altura del kilómetro 80, cerca de la localidad de San Eduardo. El siniestro se registró alrededor de las 17:30, cuando el Fiat…

  • El Poder Judicial de Catamarca entregó a Seguridad armas de fuego secuestradas

    El Poder Judicial de Catamarca entregó a Seguridad armas de fuego secuestradas

    En la mañana de hoy jueves se realizó la entrega formal de 158 armas de fuego por parte del Poder Judicial a la Secretaría de Seguridad de la Provincia para ser utilizadas con fines educativos en la Escuela de Policía. Los elementos son el resultado de secuestros realizados durante los últimos años en el marco…

  • Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre con el aumento, bono y aguinaldo

    Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre con el aumento, bono y aguinaldo

    A medida que se acerca diciembre, el foco vuelve a ponerse en el pago del aguinaldo para jubilados y pensionados, una compensación que marca el cierre del año y acompaña el desempeño de los haberes. En un contexto de inflación moderada y ajustes mensuales por IPC, la confirmación de este desembolso representa un alivio para…

  • Catamarca: importante convenio entre la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra y la UNCA

    Catamarca: importante convenio entre la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra y la UNCA

    Se firmó un importante convenio de cooperación entre la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra y la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), con el objetivo de promover la formación y capacitación de los jóvenes antofagasteños, fortaleciendo los saberes locales y generando nuevas oportunidades académicas en la región. Este acuerdo busca acercar la universidad a los…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4