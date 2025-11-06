Murió un piloto mientras probaba su auto en una ruta santafesina

Un trágico accidente enlutó este miércoles al automovilismo zonal y amateur de Santa Fe. El piloto Sergio Guilledo, de 32 años, murió al despistar con su auto mientras realizaba una práctica sobre la Ruta Provincial 4S, a la altura del kilómetro 80, cerca de la localidad de San Eduardo.

El siniestro se registró alrededor de las 17:30, cuando el Fiat 128 amarillo que conducía perdió el control, salió de la cinta asfáltica e impactó violentamente contra una alcantarilla.

“El vehículo terminó colisionando contra una alcantarilla ubicada al costado de la ruta. El conductor fue encontrado dentro del automóvil sin signos vitales”, informaron desde Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, quienes acudieron al lugar junto a personal médico y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Pese a los esfuerzos de los rescatistas, Guilledo falleció en el acto. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y las causas del accidente se encuentran bajo investigación, aunque se presume que el piloto realizaba pruebas de entrenamiento cuando perdió el control del vehículo.

Reconocido piloto y ex competidor de karting

La víctima, oriunda de Venado Tuerto, era un ex piloto de karting con amplia trayectoria en el automovilismo regional. En 2023 fue premiado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venado Tuerto en la disciplina Karting, y en la edición 2024 volvió a ser ternado en la misma categoría.

“Sergio fue un ejemplo de compromiso, pasión y apoyo incondicional hacia nuestra categoría. Desde lo más alto seguirá iluminando con su luz ese camino que siempre recorrió con entusiasmo y generosidad”, expresaron desde la organización Karting del Centro, en un mensaje difundido en sus redes oficiales.

Dolor en la familia fierrera

Desde Categorías del Sur, la organización donde Guilledo competía actualmente con su Fiat 128, expresaron su pesar por la pérdida del joven corredor.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro piloto Sergio Guilledo, quien formó parte de esta gran familia compitiendo en el Turismo Fiat 128 y en el Turismo Fiat STD. Acompañamos a su familia, amigos y personas cercanas en este momento de inmenso dolor. Hasta siempre, Sergio”, comunicaron.

La comunidad fierrera de la región manifestó su consternación y recordó a Guilledo como un deportista apasionado, solidario y comprometido con el automovilismo local.

Investigación y actuaciones

En el lugar del accidente trabajaron personal policial, agentes de tránsito y peritos de la PDI, quienes realizaron las tareas de rigor. Tras las pericias, se procedió al retiro del cuerpo para su traslado a la morgue judicial de Venado Tuerto.

El hecho ocurrió en una zona rural de la Ruta Provincial 4S, donde es habitual que corredores de categorías zonales realicen entrenamientos informales con sus autos.

La muerte de Sergio Guilledo generó conmoción entre colegas, fanáticos y dirigentes del automovilismo regional, quienes este miércoles multiplicaron los mensajes de despedida en redes sociales.

