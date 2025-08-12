Radio TV Valle Viejo
Murió un piloto al chocar con su auto contra un paredón en autódromo argentino

El automovilismo nacional está de luto al confirmarse el fallecimiento de Claudio Segarra, un piloto cordobés murió a causa de un grave accidente ocurrido durante los entrenamientos de la Monomarca Fiat en una fecha del Turismo Pista San Luis.

El trágico suceso tuvo lugar en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, el fin de semana. Los primeros reportes indican que el accidente se produjo mientras Segarra abría su primera vuelta de tiempos.

Al mando de su Fiat -identificado en otros informes como un Fiat Palio- perdió el control del vehículo en el ingreso a la recta principal. El coche hizo un trompo y golpeó de lleno contra el paredón de ingreso a la sala técnica del circuito, provocando daños fatales.

Asistencia inmediata

Tras el fuerte impacto, Claudio Segarra fue asistido en el lugar, donde se le practicaron maniobras de reanimación cardiovascular. Luego, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano en Río Cuarto, donde quedó internado en terapia intensiva.

Pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La noticia provocó una profunda conmoción en el ambiente del automovilismo argentino. Toda la actividad en el autódromo fue suspendida y las autoridades iniciaron una investigación para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Condolencias y mensajes

Diversas organizaciones y referentes del deporte motor expresaron su pesar por la irreparable pérdida. El Turismo Pista San Luis difundió un comunicado en redes sociales:

“Con profundo pesar, debemos comunicar que hace instantes falleció el piloto Claudio Segarra, luego de un accidente en los entrenamientos de la monomarca Fiat, tras permanecer internado en terapia intensiva. Acompañamos a su familia y amigos en esta irreparable pérdida. Lo recordaremos como un apasionado del automovilismo. Hasta siempre Claudio, que en paz descanses”.

Por su parte, Categorías Asociadas de Pistas Cordobesas (Capicor) también manifestó su dolor con un emotivo mensaje: “Te vamos a recordar con esa sonrisa y sencillez que te caracterizaba”.

