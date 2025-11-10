Radio TV Valle Viejo
Murió un joven que había sido apuñalado durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo

Falleció el joven, de 20 años y de apellido Flores, que estaba internado en grave estado tras haber sido apuñalado durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo, en una vivienda del barrio Mosconi Viejo, en Paraná, Entre Ríos.

Según informó la Policía, el ataque sucedió durante una fiesta donde se habían reunido adolescentes y jóvenes de entre 15 y 20 años. En medio del descontrol, la víctima recibió una puñalada debajo de la axila que le afectó un pulmón, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital San Martín. Finalmente, minutos antes del mediodía de este lunes, se confirmó su deceso a causa de las heridas sufridas en el violento ataque.

“Se trató de una fiesta clandestina, posiblemente un cumpleaños, donde se produjo una pelea entre varios jóvenes”, confirmó a Elonce la subjefa de operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, comisaria Cecilia Galiano.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que no se trató de un hecho fortuito. “Lo que se pudo determinar es que otros adolescentes, más o menos de la misma edad, se cruzaron en la fiesta, ya tenían problemas de vieja data y terminaron con una pelea que derivó en esta lesión”, detalló Galiano.

Según los testigos, la disputa comenzó con empujones y golpes, hasta que uno de los involucrados extrajo un arma blanca de entre sus prendas y apuñaló a Flores. “Son golpes y luego un joven de 19 o 20 años saca entre sus prendas un arma blanca; eso es hasta el momento lo que pudimos averiguar”, precisó la funcionaria policial.

El agresor está identificado, pero no detenido

El autor del ataque estaría identificado y tendría aproximadamente la misma edad que la víctima. “El agresor está identificado y supeditado a la causa por tentativa de homicidio, pero no se encuentra detenido”, confirmó Galiano. Se recordará que, inicialmente, por el hecho de sangre había sido demorado un adolescente de 17 años.

La División Homicidios de la Dirección Investigaciones tomó intervención en la causa, realizó allanamientos y secuestró prendas de vestir vinculadas al hecho. “La investigación está en curso y se continúan recolectando elementos para establecer con precisión cómo se desencadenó la agresión”, señaló la comisaria.

Peleas reiteradas en reuniones juveniles

La funcionaria advirtió que este tipo de enfrentamientos entre jóvenes “se repiten en distintas fiestas que organizan en los barrios”. Explicó que “durante el invierno son menos frecuentes, pero cuando empieza el calor se juntan más, y muchas veces esos encuentros terminan en peleas entre grupos que ya tenían conflictos previos”.

