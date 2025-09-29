Murió un Héroe de Malvinas catamarqueño: este lunes inhuman sus restos

Ayer domingo se conoció la noticia del fallecimiento de René Omar Guillamondegui, Héroe de Malvinas, quien nació el 13 de diciembre de 1962 y fue de la generación de catamarqueños movilizada para tomar parte en el conflicto bélico con Inglaterra por las Islas Malvinas. Si bien no estuvo en el archipiélago, su valor y la de sus jóvenes camaradas es por todos conocido.

Integrante de la Agrupación 7 de Abril, el 4 de septiembre de 2023 se descubrió una placa en la puerta de su domicilio que reza: “Aquí vive un héroe de la Patria, soldado catamarqueño, René O. Guillamondegui. Nuestro circuito 8 y 9 no te olvida”. Sus restos serán inhumados hoy lunes a las 15:00 horas en un cementerio privado ubicado en ruta 1.