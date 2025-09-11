Radio TV Valle Viejo
Murió un camionero jujeño que había volcado en el sur tucumano

Un fatal accidente de tránsito conmocionó la madrugada de este miércoles 10 de septiembre en la nueva traza de la Ruta Nacional 38, al sur de la ciudad de Juan Bautista Alberdi. La víctima fue identificada como Héctor Ricardo Rojas, de 55 años, oriundo de Jujuy, quien falleció horas después de ser rescatado tras el vuelco de su camión.

Rojas conducía un camión Scania cargado con bolsones de azúcar provenientes del Ingenio Ledesma, con destino a la provincia de Catamarca. Por causas que aún se investigan, el rodado perdió el control cuando se desplazaba de norte a sur y terminó volcando hacia la banquina sur, dejando al chofer atrapado en la cabina.El rescate fue transmitido en vivo por medios digitales, donde se pudo observar al conductor con vida mientras era asistido. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció en el hospital de Alberdi debido a la gravedad de sus lesiones.

El dramático procedimiento de auxilio estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios de Alberdi, que emplearon herramientas de corte y expansión para liberar al chofer, quien presentaba severas lesiones en sus piernas y en el brazo izquierdo.

“Fue un arduo trabajo en conjunto con la policía y la guardia urbana. El hombre tenía sus miembros inferiores atrapados, sobre todo la pierna izquierda, y además una herida grave en su brazo. Logramos liberarlo con la asistencia del 107, que lo estabilizó para el traslado”, relató el bombero Fabricio Soberón, parte del equipo interviniente.En paralelo, personal policial, la Guardia Urbana Municipal y el servicio de emergencias 107 colaboraron en las tareas de rescate. El comisario Williams Modad confirmó que el vehículo transportaba azúcar en bolsones y señaló que el rodado “perdió el control y cayó hacia la acera sur de la ruta”.

Las autoridades judiciales deberán determinar las causas del siniestro, que enluta a la comunidad de Alberdi y dejó en evidencia, una vez más, la peligrosidad de la nueva traza de la Ruta 38, escenario de varios accidentes en los últimos meses.

