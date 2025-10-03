Murió Rolín González, reconocido periodista deportivo riojano

Luego de una larga enfermedad, el reconocido periodista deportivo de Canal 9, Rolín González, falleció en la madrugada de este viernes. Su imagen llegó de manera permanente a Catamarca a través de la pantalla del canal oficial riojano, convirtiéndose en alguien familiar.

El hacedor de innumerables programas, será velado en la sala de la calle Pelagio B Luna y luego recibirá cristiana sepultura a las 18 hs en el Cementerio Recoleta.

En una de las imágenes más recordadas de su trayectoria, se lo ve junto a su compañero Jorge Aguilar durante la cobertura del Mundial de México 1986, acompañados por el entonces gobernador Carlos Menem.



Q.E.P.D.