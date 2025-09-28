Murió otro chico de 13 años mientras jugaba al fútbol en Córdoba

Un adolescente de 13 años falleció este sábado por la tarde tras sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol en la localidad de Sebastián Elcano, en el norte de Córdoba.

Esto ocurre días después de que otros cuatro chicos fallecieron de manera repentina en la provincia, mientras participaban de distintas actividades cotidianas. Dos murieron en plena actividad física. En ese momento, al conocerse los dos primeros casos, el sitio La Voz sacó un informe sobre la importancia de los chequeos médicos.

Según informó la Policía, todo ocurrió en una cancha del club Ilusión del Norte. Allí, el chico sufrió una repentina descompensación y fue trasladado de urgencia al hospital local, acompañado por su madre y una enfermera.

Desafortunadamente, en el lugar los médicos constataron su fallecimiento y confirmaron que sufrió un paro cardiorrespiratorio. “Desde Club Ilusión del Norte queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Santino López, jugador de Las Arrias. Acompañamos en este doloroso momento a su familia, amigos y compañeros de equipo, elevando nuestras oraciones por el descanso eterno de su alma”, comunicaron.

Córdoba: otros 4 chicos murieron en las últimas semanas

En las últimas tres semanas, una seguidilla de episodios trágicos generaron conmoción en Córdoba a raíz de la muerte de un niño y tres adolescentes que fallecieron de manera repentina mientras participaban de distintas actividades cotidianas.

Del total de casos, dos de ellos, también de 13 años, fallecieron en plena actividad física.