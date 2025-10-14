Radio TV Valle Viejo
Murió Luis Pedro Toni, histórico periodista de espectáculos

El periodismo y el mundo del espectáculo en general están de luto al conocerse la información de la muerte de Luis Pedro Toni. Tenía 91 años y una trayectoria de más de 70 años que lo convirtieron en un referente entre sus colegas. Fue pionero en su rubro y se destacó por sus trabajos en La Razón,NuevediarioyPolémica en el bar, entre tantos trabajos. La noticia la confirmó su hijo Diego Teleshow, quien agregó que no habrá velatorio por decisión de la familia.

Toni había nacido el 29 de junio de 1934 y se destacó como periodista y columnista especializado en espectáculos vinculados al cine, teatro, radio y televisión en Argentina, donde trabajó con los más grandes de cada época. Su carrera comenzó en 1955 en la revista Criterio, donde publicó artículos firmados en la sección Política. Pero antes, había querido ser seminarista y compartió estudios con Jorge Bergoglio mucho antes de ser Francisco.

Entre 1958 y 1984 formó parte del equipo periodístico del diario La Razón. En 1966 se incorporó a radio Excelsior, donde condujo el programa Reporter del espectáculo, título que utilizó también para la revista que fundó ese mismo año y que años después se convirtió en un sitio web. Durante 15 años integró el staff de radio Rivadavia y trabajó junto a figuras como Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea y Juan Carlos Mareco. Su labor continuó en Radio Nacional y Radio El Mundo y asistió a numerosos festivales de cine, incluidos 16 años en el Festival de Cannes.

