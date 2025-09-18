Murió Guillermo Melo: locutor pionero de la música del recuerdo en la radio de Catamarca

De extensa trayectoria en la radiofonía de Catamarca, hoy dejó de existir el reconocido locutor Guillermo Melo, creador del popular programa “Recordando Éxitos”, que inició en el año 1979 en LV7, Radio Felipe Varela de Catamarca, y se proyectó a través de los años, primero en LRA 27, Radio Nacional, y posteriormente, desde el año 2015 y hasta estos días, en Radio TV Valle Viejo.

Con un estilo muy particular, Melo fundó en la radiofonía de Catamarca un ciclo musical que en su comienzo, como él mismo narró muchas veces, fue “resistido”: poner en valor aquellas viejas canciones, o temas musicales que iban quedando solamente en el recuerdo.

El 6 de noviembre de 2020, la página web de Radio Nacional recordó: “El 5 de Noviembre del año 1941 a las 18.30 horas, LW7 Radio Catamarca inició su transmisión dando inicio así a la radiodifusión en la Provincia, y convirtiéndose en un fenómeno social que cambiaría así la vida de los catamarqueños y toda la región. El 16 de Septiembre del año 1981 pasa a ser LRA27 Radio Nacional Catamarca. En el marco de esta conmemoración de relevancia histórica para la radiofonía Argentina, el reconocido locutor Guillermo Melo, en una emotiva entrevista recordó a los principales referentes de Radio Catamarca: “la voz es un don que Dios nos ha dado”, “somos privilegiados al estar frente a un micrófono”, fueron algunos de los conceptos vertidos por Melo”.

En abril de 2015, el diario El Ancasti destacaba: “Los sábados de 17 a 20, cuando el día se presta para compartir unos mates en familia, es cuando “Recordando Éxitos”, que lleva 36 años en el aire, se abre camino a través de la 104.1 Radio Valle Viejo, con inolvidables canciones que nos llevan inevitablemente a recordar aquellos momentos que nos marcaron para siempre”.

El diario catamarqueño publicó en aquella ocasión las palabras del propio conductor radial: “Son 36 años generando sensaciones a través de la radio, con éxitos musicales que mágicamente trasladan en el tiempo. Y la gente muchas veces nos hace partícipes y hasta cómplices de aquello que esa música les generó al volverla a oír”, cuenta el creador y conductor del programa, Guillermo Melo, mientras mira con nostalgia una foto de cuando trabajaba en Radio Nacional. “La audiencia manda, y lo que más pide son temas románticos. Los Galos, Los Iracundos, Los Ángeles Negros, Los Bríos, Los Terrícolas, Rafael, Rocío Jurado, Miguel Gallardo, Alan Parsons Project y The Beatles son algunos de los grupos que por mensajes de texto o Wattsapp pide el público. Muchos jóvenes piden música internacional de los 80 en inglés, castellano y francés. A veces son tantos los mensajes que recibimos que se nos hace imposible leerlos a todos y cumplir en su totalidad con los pedidos”, asegura Melo. La inconfundible voz del conductor acompaña a la audiencia que se renueva permanentemente desde hace más de tres décadas, cuando fue emitido por primera vez por la LW7 Radio Nacional Catamarca, actual LRA 27”.

“Recordando Éxitos” nació cuando en el país se usaban los discos de vinilo, cuando las compañías discográficas enviaban canciones de moda para su difusión más que nada para fomentar la venta. Así, aquellos discos que contenían anteriores grandes éxitos eran dejados de lado. Así fue que rescaté ese tesoro y surgió el programa que con el tiempo se convirtió en un clásico de la radiofonía catamarqueña”, finalizó.

El 25 de febrero de este año 2025, Guillermo publicó en su cuenta de la red social Facebook: “Amigos de tantos años de radios y televisión siento que poco a poco voy transitando el final del camino. Son 47 años desde mis comienzos cuando allá en el Sur Argentino un día a alguien de los Medios se le ocurrió que yo debía estudiar Locución y prepararme para estar junto a grandes profesionales de ese momento. Fue en LRA 11 Radio Nacíonal de Comodoro Rivadavia. Y luego en LU 4 Radio Patagonia Argentina, Canal 9 TV, por mis programas fui noticia en los diarios del Sur. Luego aquí en Catamarca. Primero fue L.W. 7. Radio Catamarca . Más tardes en CTC CANAL 11”, CATAMARCA TV, RADIO PUCARA, Y

en Radio nacional Catamarca, y en estos momentos en Radio y Televisión Valle Viejo de Catamarca. Gracias a Dios por este don que me dio para enfrentar la vida y tratar de ser mejor persona. Gracias a todos!”

Era casi una despedida anticipada, muy anticipada, de este desenlace que produjo tanta tristeza por estas horas en miles de oyentes que aguardaban cada fin de semana, la inconfundible voz de Melo.

Que en Paz Descanses, Guille.





