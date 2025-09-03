Murió Germán Ejarque, funcionario y referente de discapacidad, creador de “Los Rengos K”

Este miércoles 3 de septiembre murió Germán Ejarque, un reconocido referente de la discapacidad, quien había sido funcionario durante gobiernos peronistas provinciales y nacionales. Murió por una enfermedad respiratoria.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida y de dolor. Ejarque era un dirigente político peronista muy querido, abierto al diálogo, y con buenas relaciones con la mayor parte del amplio espectro partidario.

Fue director de Discapacidad durante el Gobierno de Francisco Paco Pérez (2011-2015). Además, el expresidente Alberto Fernández lo nombró como director de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional de la Dirección Nacional para la Inclusión de las personas con discapacidad en 2022.

Luego, fue Director del Observatorio de Discapacidad dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Siempre durante gobiernos peronistas, en Mendoza, fue presidente del Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad y vicepresidente del Consejo Federal de Discapacidad.

Ejarque y los rengos k

En pleno auge del kirchnerismo, en 2013, Ejarque creó, “Los Rengos K” son un movimiento político que nació en Mendoza y que aspiraba a conseguir una banca en el Congreso. Ejarque era el titular del Consejo de Discapacidad de Mendoza y como candidato del Frente Para la Victoria en las elecciones legislativas querían entrar a Diputados de la Nación pero no lo consiguió.

Ejarque estaba en la lista del Frente para la Victoria que encabeza Alejandro Abraham, en el lugar quinto , detrás de Tatiana Mussatto y el sanrafaelino Omar Félix.