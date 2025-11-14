Murió en Córdoba la médica catamarqueña que había sufrido un accidente en El Pantanillo

En las últimas horas se conoció la noticia del fallecimiento de la Dra. Florita Moreno, en la ciudad de Córdoba. La profesional permanecía internada en el sanatorio Allende, donde había sido derivada al sufrir el 25 de julio un siniestro vial en avenidas del Trabajo y Felipe Varela, en el Parque Industrial El Pantanillo.

En esa ocasión, un automóvil Renault Logan con licencia de remis al mando de Matias Chasset (36), en el que iban Alex Ferreyra (31) y Florita Moreno (44), colisionó con una camioneta Volkswagen Amarok conducida por Juan Pablo Vizioli (46).

La mujer tuvo que ser rescatada por los policías y Bomberos ya que quedó atrapada en el rodado, resultando con gravísimas heridas de las que nunca pudo recuperarse.

La médica era oriunda del Departamento Tinogasta, prestaba servicios en el SAME y su deceso causó profundo pesar entre familiares, colegas y amigos.