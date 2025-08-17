Murió electrocutado un chico de 17 años que intentaba robar cables

La Justicia investiga la muerte de un joven de 17 años, identificado como Isac Ortellado, cuyo cuerpo fue hallado este sábado por la mañana en el puente del arroyo Mártires, sobre la avenida Blas Parera de Posadas, en Misiones. Si bien la principal hipótesis apunta a un intento de hurto de cables, la Policía confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo, lo que motivó la orden de una autopsia para precisar los detalles.

Según el parte oficial, el hecho fue registrado a las 8:00 horas. La víctima fue reconocida en el lugar por su padre y luego trasladada a la Morgue Judicial para el examen forense. El procedimiento estuvo a cargo del Juzgado Correccional y de Menores N.º 2, que continúa con la investigación.

En la escena, efectivos de la Policía Científica secuestraron una mochila colgada de un poste de alta tensión. En su interior encontraron tres hojas de sierra metálica y un cuchillo, herramientas que presuntamente iban a ser utilizadas para el ilícito.

Desde Energía de Misiones informaron que la intervención se produjo en una línea subterránea de 33kV que abastece a la Estación de Bombeo de SAMSA. La empresa lamentó “el resultado fatal de esta práctica delictiva que tiene a jóvenes vulnerables como víctimas” y advirtió que estas acciones “benefician a los reducidores y demás intermediarios en la comercialización de cobre”.

La autopsia será determinante para confirmar cómo ocurrieron los hechos y si hubo otros factores que derivaron en la muerte del joven.