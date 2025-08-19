Murió el obrero internado y son cinco las víctimas fatales por la caída del montacargas

Este lunes murió el trabajador que permanecía internado en grave estado tras el accidente en una obra en construcción en la ciudad de San Lorenzo y son cinco las víctimas fatales por la caída de un montacargas desde un noveno piso.

La triste noticia fue confirmada al mediodía desde la dirección del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde Fernando Guerra (27 años) fue trasladado de urgencia después del accidente.

El paciente permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva, luego de ser llevado al centro de salud por el Sies. Presentaba fractura de pelvis y lesiones grave en miembros superiores e inferiores. Estuvo inestable hemodinámicamente, bajo asistencia respiratoria mecánica, pero falleció este lunes al mediodía.

Las otras víctimas fatales fueron identificadas como Matías Ezequiel Aquino (30 años) y Lucas Agustín Palacio (25), ambos oriundos de Florencia, y Alexis Ramón María Cettour (25) y Axel Maximiliano Vanwelle (25), los dos de Hardy.

Qué se sabe del accidente



Desde el cuartel de Bomberos Zapadores de San Lorenzo, que fueron los primeros en llegar al lugar para asistir a los trabajadores, confirmaron que el montacargas estaba preparado para soportar unos 2.500 kilogramos de peso, de manera que la caída no habría sido por un exceso en la carga.

También indicaron este mediodía en De 12 a 14 (El Tres) que las víctimas “no eran obreros de la construcción, sino operarios que hacen el montaje de los montacargas”.

“Estaban haciendo una prolongación de pisos hacia arriba, para poder llevar materiales a pisos superiores. Se estima que fue entre el octavo y el noveno piso. La persona que estaba abajo escuchó que se soltó y cayó al vacío”, dijo Edgardo Espíndola, de los Bomberos Zapadores.

A la hora de explicar cómo ocurrió el accidente, expresó: “Lo que pudimos ver es que se soltaron los morsetos de sujeción del montacargas. Ellos estuvieron trabajando en eso. Son dos morsas que sostienen el cable de acero desde arriba. Por algún motivo se soltaron o deslizaron, se desprende el cable de la parte superior y caen al vacío”.

“Estaban ellos cinco y algunas herramientas de mano, el montacargas resiste 2.500 kilos y el cable soporta alrededor de siete toneladas. No fue porque se cortó o por exceso de carga, lo que se investiga es una falla mecánica”, abundó.

Cómo avanza la investigación



El fiscal Leandro Lucente ordenó la clausura de la obra y ordenó una serie de pericias mecánicas para determinar por qué se desplomó el montacargas en el que iban a bajar desde un noveno piso.

Fuentes del caso le indicaron a Rosario3 que “hay líneas concretas de investigación sobre la posible falla que deben ser corroboradas por la pericia mecánica”, cuya realización va a tomar algunos días. Además de la clausura de la obra, se analizarán las pericias realizadas en la escena del hecho por Bomberos y el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI).

El fiscal ordenó la intervención de criminalística y del Gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI) para peritar el sistema mecánico del montacargas, analizar las medidas de seguridad implementadas en la obra y relevar documentación técnica que permita determinar el grado de negligencia en el siniestro.

También solicitó la intervención de la Municipalidad de San Lorenzo y de organismos de control laboral para sumar informes sobre las habilitaciones del edificio y las condiciones en las que se desarrollaban las tareas de construcción.