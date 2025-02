Murió el hombre que fue ferozmente golpeado en un partido de fútbol amateur en V.G.Gálvez

El hombre que jugaba un partido de fútbol amateur el pasado 11 de enero y fue brutalmente golpeado en una cancha en Villa Gobernador Gálvez, falleció este miércoles producto de la gravedad de su cuadro clínico. Pedro Gutiérrez era su nombre, de 67 años, y tras el suceso había sido trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), y se conoció que producto de la lesión medular, estaba cuadripléjico.

El agresor, identificado como Francisco Alberto Aguado, oriundo de Arroyo Seco, no había sido detenido hasta tres semanas después del hecho, el pasado 30 de enero, cuando se presentó en la sede de Prefectura Naval Argentina en avenida Belgrano al 300 de Rosario para solicitar un permiso de su libreta de embarco (ya que oficia en la Marina), y los prefectos ya estaban al tanto del pedido de captura que había emitido la Fiscalía de Rosario. Para ese entonces, su rostro circulaba por redes sociales en “escraches” por la golpiza propinada a Gutiérrez en la cancha del Club Junín, casi tres semanas atrás.

La semana pasada, durante la audiencia en la que resultó imputado el agresor, el fiscal de la causa, Lisandro Artacho, precisaba a los medios sobre el contexto en el que sucedió el ataque, que “en una pelota dividida se cruzan (Aguado, agresor, y Gutiérrez, la víctima), uno deja la pierna más alta y el otro lo empuja. Gutiérrez cae al suelo y el imputado se abalanzó, le tomó las piernas y le aplicó una fuerza sobre el piso que, conforme a los informes forenses, produce la lesión irreversible en la médula. Cuando se escucha el «crack», la víctima pierde la movilidad de sus miembros y el agresor continuó golpeándola en las costillas, la pisó la cabeza y se la pateó”.

La hija de la víctima, Marisol, había comentado en El Tres el pasado 30 de enero lo delicado del estado de salud de su papá. “Le hicieron una traqueotomía, pero no puede respirar por sus propios medios y no lo va a poder hacer. No tiene movilidad en brazos y piernas. Abre los ojos, escucha, pero no sé si entiende, si nos reconoce”, dijo su hija en ese momento. Finalemtente este miércoles, se confirmó el deceso de Pedro Gutiérrez.