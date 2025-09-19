Murió el cantante Yaco Monti

Este jueves por la tarde en Buenos Aires, tras batallar con una dura enfermedad, falleció Yaco Monti, el recordado cantante y actor nacido en Villa Mercedes, San Luis. Dueño de una voz melódica que supo emocionar a generaciones, se hizo conocido en los años 60 con canciones que transitaron desde la balada romántica hasta el folclore cuyano. Entre ellas, la popular ‘Siempre te recordaré’, que lo lanzó a la fama nacional, junto a títulos como ‘Volveré a San Luis’ o ‘Un dolor de adiós’, lo consagraron como un intérprete entrañable en el mapa de la música argentina y con éxito internacional.

También incursionó en el cine nacional, dejando huella en títulos como ‘Escala musical’ y ‘Escándalo en la familia’. Pero más allá de los escenarios y pantallas, Yaco Monti fue ante todo, la voz de una época y un hijo dilecto de su tierra puntana.

Hoy se apaga su canto, pero queda el eco de su música: un legado de melodías que acompañaron despedidas, amores y nostalgias. En cada guitarra rasgueada y en cada verso que evoque al terruño, seguirá vivo su espíritu.

“Siempre te recordaré”, cantaba. Y así será.