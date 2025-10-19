Murió desangrado: quiso ingresar por la ventanilla de un auto para robar, pero un policía le disparó en las piernas

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este domingo en la zona norte de San Miguel de Tucumán, donde un presunto ladrón murió desangrado luego de recibir disparos en las piernas efectuados por un policía al que habría intentado asaltar.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, en calle Uruguay al 900, en jurisdicción de la Comisaría V. Según las primeras averiguaciones del Ministerio Público Fiscal, un efectivo policial de 26 años se encontraba dentro de su automóvil particular junto a su pareja —también integrante de la fuerza— cuando fueron abordados por un hombre armado con un cuchillo.

De acuerdo con la investigación, el atacante, identificado como un hombre de 31 años, intentó ingresar al vehículo por la ventanilla y amenazó a la pareja con un arma blanca. En ese momento, el policía extrajo su arma reglamentaria y realizó disparos disuasivos hacia el suelo, aunque algunos de los proyectiles impactaron en las piernas del agresor. El delincuente logró escapar corriendo, pero a pocas cuadras del lugar, en calle Bolivia al 1100, se desplomó y murió desangrado a causa de las heridas.

Durante la mañana, personal de Criminalística y del Cuerpo Médico Forense trabajó en la escena recolectando vainas servidas y otros elementos de prueba. Por disposición del fiscal Carlos Sale, a cargo de la Fiscalía de Homicidios II, se ordenó que el policía involucrado permanezca demorado mientras avanza la investigación y se analizan las circunstancias del hecho, detalla el portal de Contexto Tucumán.