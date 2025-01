Murió Carolina Graieb: secretaria de Derechos Humanos de la CTA Catamarca

La dirigente Carolina Graieb era familiar de desaparecidos y Secretaria de DD.HH de la CTA de Catamarca. Sectores políticos, sociales y gremiales dieron a conocer su pesar. Defensora de los derechos humanos por la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, era secretaria de Derechos Humanos de la CTA Catamarca y militante del Partido Justicialista.

Graieb participaba del movimiento feminista y de las causas sociales.

Mensajes de despedida en las redes:

Cynthia Gambarella: Caro Querida te recordaré cada fecha de lucha, por tus convicciones y principios ..

Graciasss por todos los consejos y el cariño que me diste .. extrañaré esas charlas interminables, te llevare siempre en mi corazón!

Hasta la Victoria Siempre Querida Amiga !!

Ely Fontao: Que calidad de militante se no vá. Que flaca más auténtica y luchadora.

De nuestras últimas charlas, lloramos de impotencia porque le dolía tanto retroceso y negacionismo sobre todo en las visitas de la vicepresidenta y este gobierno de horribles personas.

Que angustia y tristeza.

Mi abrazo a sus hijos.

Mi respeto a su memoria.

Carolina Graieb siempre #Presente.

Nadi Díaz: Una gran compañera, comprometida con las causas sociales, derechos humanos y el feminismo!!

Una gran militante pero sobre todo buena persona!! Te vamos a extrañar querida Carolina Graieb!!

Gracias por tanto!!

Juan José Hernández: Las Militantes como la kompañera Carolina Graieb no mueren se siembran en el corazón y la memoria de los Kompañeros. Vuela alto Kumpa HLVS gracias por tu legado de Resistencia, Coherencia y Lucha.

Gerardo Diego Godoy: Se nos adelantó la compañera Carolina Graieb ,

Secretaria de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores de Catamarca. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE COMPAÑERA, SEGUIREMOS LEVANTANDO LAS BANDERAS DE LUCHA DE LA CTA DE LOS TRABAJADORES Y AL QUE NO LE GUSTE SE JODE!!

Natalia Brizuela Cesar: Carolina Graieb , canarita querida me duele el corazon despedirte, ayer me entere que te andaba pasando y hoy te fuiste … pero rodeada de amor , me consuela eso. Besos al cielo amiga, alla estas seguro, porque te lo mereces buena y leal como ninguna.