Murió atrapado por las llamas luego de estrellarse y que se prendiera fuego el utilitario

Sobre Ruta 5 y a pocos kilómetros de la capital de Córdoba, un hombre perdió el control del utilitario en que viajaba y se estrelló contra una columna de hormigón. El impacto fue tan violento que no pudo salir del vehículo a pesar de que comenzó a incendiarse y murió.

El trágico hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, a casi 10 kilómetros en la zona sur de la ciudad Córdoba. A la altura de la localidad de Los Cedros.

Fuentes oficiales confirmaron que las causas del siniestro están en plena investigación. No se sabe aún qué llevó al conductor a perder el control de su Peugeot Partner para que termine incrustándose en una columna de hormigón.

Lo que sí se sabe es que tras el feroz impacto, el vehículo que tuvo destrucción total comenzó a incendiarse y el conductor quedó atrapado dentro y murió calcinado. La víctima aún no fue identificada.

Según el reporte policial, el impacto se produjo a las 3.15 de este domingo. Y cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron el vehículo totalmente envuelto en llamas con el conductor atrapado dentro.

El servicio de emergencias constató el deceso del conductor en el lugar del hecho, mientras que Bomberos Voluntarios trabajaron durante la madrugada para apagar el fuego que tomó todo el vehiculo.