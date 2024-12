Murió Art Evans, estrella de “Duro de Matar 2″

El actor Art Evans falleció a los 82 años tras enfrentar una prolongada batalla de salud, según informó su familia. Evans murió pacíficamente el sábado, rodeado de sus seres queridos.

Su muerte fue causada por complicaciones derivadas de la diabetes, una enfermedad que había padecido durante varios años. Su esposa, Babe Evans, le sobrevivió junto con su hijo, Ogadae. En un emotivo comunicado, Babe expresó: “Art no solo fue un actor increíble, sino también un esposo devoto, amigo y fuente de luz para todos los que lo conocieron. Su risa, pasión y amor por la vida serán profundamente extrañados. Aunque nuestros corazones están pesados, celebramos el legado de alegría e inspiración que deja atrás”.

La destacada carrera de Evans se extendió por más de cuatro décadas, con más de 120 papeles interpretados. Su rol más recordado fue como Leslie Barnes en Duro de Matar 2 (Die Hard 2), la secuela de acción de 1990. En esta película, encarnó a un empleado de la torre de control aéreo que colabora con el personaje de Bruce Willis, John McClane, para enfrentar a un grupo de terroristas en el Aeropuerto Internacional Dulles.

Otro de sus grandes éxitos fue su participación en A Soldier’s Story (1984), donde interpretó al soldado James Wilkie junto a Howard Rollins, Adolph Caesar y un joven Denzel Washington. La película, un drama de misterio ambientado en la época de las leyes Jim Crow, fue realizada con un presupuesto de 6 millones de dólares y recaudó más de 21 millones a nivel mundial. Además, fue aclamada por la crítica y obtuvo tres nominaciones al Óscar, incluida la de Mejor Película.

Evans también destacó en películas como Leadbelly (1976), Fright Night (1985), Tales from the Hood (1995) y The Story of Us (1999). En televisión, tuvo roles notables en series como MAS*H, The Fall Guy, Walker Texas Ranger, The X-Files, Monk y Everybody Hates Chris. Uno de sus papeles televisivos más memorables fue como el padre de Ron Johnson (Darryl M. Bell) en A Different World. Además, participó en el videoclip de “Go Home” de Stevie Wonder en 1985.