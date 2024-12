Murió a los 100 años el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter

El ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter murió este domingo a los 100 años en su casa de Plains, según le confirmó su hijo al diario The Washington Post.

Carter, que se encontraba en su hogar en cuidados paliativos, y votó en las pasadas elecciones, había recibido tratamiento por una forma agresiva de cáncer de piel tipo melanoma, con tumores que se habían extendido al hígado y al cerebro.

El Centro Carter dijo que el 39º presidente murió el domingo, más de un año después de ingresar en cuidados paliativos, en su casa de Plains, Georgia, donde él y su esposa, Rosalynn, fallecida en noviembre de 2023, vivieron la mayor parte de su vida.

Carter, un demócrata moderado ganador del Premio Nobel de la Paz, se presentó a las elecciones presidenciales de 1976 como un gobernador de Georgia poco conocido, con una amplia sonrisa, una efusiva fe baptista y planes tecnocráticos para un gobierno eficiente. Su promesa de no engañar nunca al pueblo estadounidense resonó tras la desgracia de Richard Nixon y la derrota de Estados Unidos en el sudeste asiático.

“Si alguna vez les miento, si alguna vez hago una declaración engañosa, no me voten. No merecería ser vuestro presidente”, dijo Carter.

Su victoria sobre el republicano Gerald Ford, cuya fortuna cayó tras indultar a Nixon, se produjo en medio de las presiones de la Guerra Fría, los turbulentos mercados del petróleo y la agitación social en torno a la raza, los derechos de la mujer y el papel de Estados Unidos en el mundo. Entre sus logros figura la mediación para la paz en Oriente Medio, al mantener al Presidente egipcio Anwar Sadat y al Primer Ministro israelí Menachem Begin en Camp David durante 13 días en 1978.

Pero su coalición se dividió bajo una inflación de dos dígitos y la crisis de los 444 días de rehenes en Irán. Sus negociaciones acabaron devolviendo a casa con vida a todos los rehenes, pero en un insulto final, Irán no los liberó hasta la toma de posesión de Ronald Reagan, que le había derrotado en las elecciones de 1980.

Humilde y de vuelta en Georgia, Carter dijo que su fe le exigía seguir haciendo todo lo que pudiera, durante todo el tiempo que pudiera, para intentar cambiar las cosas. Él y Rosalynn cofundaron el Centro Carter en 1982 y pasaron los 40 años siguientes viajando por el mundo como pacificadores, defensores de los derechos humanos y paladines de la democracia y la salud pública.

Galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2002, Carter ayudó a aliviar las tensiones nucleares en Corea del Norte y del Sur, a evitar una invasión estadounidense de Haití y a negociar el alto el fuego en Bosnia y Sudán. En 2022, el centro había supervisado al menos 113 elecciones en todo el mundo. Carter estaba decidido a erradicar las infecciones por el gusano de Guinea como una de sus muchas iniciativas sanitarias. A los 90 años, los Carter construían casas con Hábitat para la Humanidad.

La opinión generalizada de que era mejor como ex presidente irritaba a Carter. Sus aliados se alegraron de que viviera lo suficiente para que biógrafos e historiadores revisaran su presidencia y la declararan más impactante de lo que muchos entendieron en su momento.