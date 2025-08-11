Murieron una mujer y un niño por el incendio de vivienda en Córdoba: 12 personas están internadas

Un incendio ocurrido en la madrugada de este domingo en una vivienda de la zona rural norte de Villa del Rosario, en el departamento Río Segundo, Córdoba, dejó como saldo dos víctimas fatales y 12 personas internadas.

Las víctimas fueron una mujer de 45 años y un niño de 10, que murieron en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas. El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 y movilizó a Bomberos Voluntarios, Policía y servicios de emergencias, que al llegar constataron el deceso de ambas personas.

Varios heridos y traslados de urgencia

De acuerdo con el parte policial, otras dos mujeres adultas y dos niños, de 7 y 15 años, fueron trasladados al hospital local con quemaduras de distinta consideración. Una de las mujeres debió ser derivada al Instituto del Quemado en Córdoba capital por la gravedad de sus lesiones.

En total, permanecen internados nueve adultos y dos menores afectados por el siniestro, que destruyó gran parte de la vivienda.

Hipótesis sobre el origen del fuego

Según informaron los Bomberos Voluntarios, el incendio se habría iniciado en un hogar utilizado para calefaccionar la casa. La Fiscalía de Río Segundo inició una investigación para determinar las causas precisas y verificar si hubo fallas en el sistema de calefacción o algún otro factor que provocara el fuego.