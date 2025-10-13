Murieron un joven y un bebé en un vuelco al volver de ver el ascenso de Gimnasia

Un joven de 18 años y un bebé de 2 meses murieron en un accidente ocurrido este domingo en la Ruta 7, en la provincia de San Luis, cuando la familia regresaba desde Buenos Aires hacia Mendoza.

Las víctimas habían viajado para presenciar el partido en el que Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció a Deportivo Madryn y consiguió el ascenso a Primera División. El siniestro vial tuvo lugar cerca de las 16 horas, en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de la localidad de Alto Pencoso.

De acuerdo con los primeros informes policiales, el conductor del vehículo, un Honda Fit, perdió el control, el auto volcó y terminó con las ruedas hacia arriba.

Las víctimas y los heridos

Los fallecidos fueron identificados como Lautaro Godoy, de 18 años, y su sobrino Damián, de apenas 2 meses. Viajaban junto a dos mujeres de 23 y 40 años y a un hombre de 44, todos integrantes de una misma familia mendocina.

Tras el vuelco, personal de la Policía provincial y servicios de emergencia acudieron al lugar. Los socorristas confirmaron que el joven y el bebé murieron en el acto, mientras que las dos mujeres fueron trasladadas al hospital Ramón Carrillo con heridas de consideración.

El conductor del vehículo fue derivado a otro centro asistencial, donde permanecía internado bajo observación médica.

Dolor en el club y en la comunidad mendocina

La tragedia generó conmoción en Mendoza y en el entorno de Gimnasia y Esgrima, que se pronunció públicamente en sus redes sociales tras conocerse la noticia.

En su cuenta oficial de X (ex Twitter), el club expresó: “Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”.

El mensaje fue replicado por hinchas y dirigentes del fútbol mendocino, quienes manifestaron su pesar y acompañamiento a la familia. El regreso del grupo, que debía ser una celebración tras el histórico ascenso del Lobo, se transformó en un profundo episodio de dolor y tristeza.