Murieron un abuelo y su nieto de 12 años tras un choque cuando volvían de ver a River

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 806, conmocionó a la provincia de San Luis. El siniestro se registró en la madrugada de este viernes, alrededor de las 3, cuando un automóvil Mercedes Benz GLA 200 impactó de lleno contra la parte trasera de un camión Chevrolet D6503.

En el vehículo viajaban Carlos Enrique Luna, de 64 años, domiciliado en El Trapiche, y su nieto Juan Ignacio Luna, de 12 años, residente en la capital puntana. Ambos fallecieron en el acto, hecho constatado por personal médico del Sempro.

El conductor del auto, identificado como Juan Manuel Luna, de 37 años, hijo de Carlos y padre del menor, resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde quedó internado con politraumatismos y una lesión en la cabeza.

Regresaban de ver a River en Mendoza

La tragedia ocurrió cuando la familia volvía de Mendoza, tras presenciar el partido que River Plate disputó ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Malvinas Argentinas.

La muerte del niño causó profundo dolor en la comunidad educativa. El Ministerio de Educación provincial emitió un comunicado confirmando que Juan Ignacio era alumno del Instituto Santa Catalina: “El Ministerio de Educación lamenta el fallecimiento de Juan Ignacio Luna, alumno del Instituto Santa Catalina. Acompañamos a sus familiares en este doloroso momento y despedimos con afecto”.

El estado del camión y los ocupantes

En el camión viajaban dos hombres, el conductor de 57 años y un acompañante de 30, ambos domiciliados en San Vicente, provincia de Buenos Aires. Ninguno de ellos sufrió lesiones. Tras el impacto, el rodado mayor quedó fuera de la calzada.

El test de alcoholemia practicado al chofer dio resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre, confirmaron fuentes policiales.

Investigación del accidente

Personal de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial trabajó en el lugar junto con los equipos de emergencia. Si bien aún se investigan las causas del siniestro, los primeros informes señalaron que el choque se produjo cuando el auto impactó con su parte frontal contra la parte trasera del camión.

La tragedia enlutó a las localidades de El Trapiche y San Luis, donde residían las víctimas. Con el correr de las horas, familiares, vecinos e instituciones se sumaron a las expresiones de dolor.